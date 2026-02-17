O legumă simplă cu beneficii surprinzătoare: Cum trebuie gătită pentru a ajuta la controlul glicemiei

Specialiștii în nutriție atrag atenția asupra broccoli, supranumit de unii experți „insulina verde” datorită efectelor sale asupra glicemiei, potrivit dcmedical.ro.

Broccoli poate influența glicemia

Această legumă poate prvoca scăderea glicemiei la câteva ore după consum datorită unui compus activ numit sulforafan. Potrivit unor cercetări recente, această substanță poate reduce producția de glucoză la nivel hepatic, mecanism asemănător cu cel al unor medicamente utilizate în managementul diabetului.

În plus, broccoli este bogat în fibre solubile, care încetinesc absorbția zahărului în intestin. Astfel sunt prevenite creșterile bruște ale glicemiei după masă, responsabile pentru fluctuațiile de energie și senzația de oboseală.

Un alt avantaj important este efectul antiinflamator. Diabetul și rezistența la insulină sunt adesea asociate cu inflamația cronică, iar sulforafanul contribuie la protejarea vaselor de sânge și la susținerea sănătății metabolice.

Cum trebuie gătit pentru efect maxim

Specialiștii avertizează însă că modul de preparare face diferența. Fierberea îndelungată în apă poate distruge mirosinaza, enzima necesară pentru activarea sulforafanului, și poate duce la pierderea vitaminelor hidrosolubile, precum cele din complexul B și vitamina C.

Pentru a păstra proprietățile benefice, experții recomandă:

Gătirea la abur timp de maximum 5 minute – considerată metoda optimă pentru menținerea enzimelor active.

Sotarea rapidă la foc mare – o alternativă acceptabilă, care păstrează o parte importantă din nutrienți.

Broccoli consumat corect poate deveni un aliat valoros în menținerea unui nivel stabil al glicemiei. Totuși, medicii subliniază că nicio legumă nu înlocuiește tratamentul prescris în cazul diabetului, iar persoanele cu probleme metabolice ar trebui să consulte un specialist înainte de a face schimbări majore în dietă.