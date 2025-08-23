Sănătate în farfurie. Alimentul tradițional pe care ar trebui să îl consumi mai des

Consumată regulat, mămăliga ajută la prevenirea mai multor afecțiuni și sprijină buna funcționare a organismului, susțin specialiștii în nutriție.

Preparată din făină de mălai, mămăliga conține o gamă largă de vitamine și minerale.

Mămăliga, beneficii pentru sănătate

Creier și inimă

Porumbul, ingredientul principal, este bogat în acizi grași nesaturați, vitaminele B, E și K, dar și în minerale precum fier, fosfor, zinc și potasiu. Aceste substanțe contribuie la sănătatea sistemului nervos, a inimii și la producerea globulelor roșii.

Digestie

Fibrele din porumb susțin digestia și ajută la detoxifierea organismului. Mămăliga este recomandată ca alternativă sănătoasă la pâine, în special pentru persoanele cu probleme digestive, precum gastrită sau ulcer. Consumată caldă, aceasta calmează stomacul și reduce aciditatea excesivă.

Colesterol

Vitamina E, prezentă în mălai, are efecte antioxidante puternice, protejând împotriva artritei și contribuind la scăderea colesterolului, reducând astfel riscul de ateroscleroză și infarct.

Diabet

Mămăliga ajută la reglarea nivelului de glucoză în sânge, motiv pentru care poate fi un aliat de nădejde pentru diabeticii care doresc să-și mențină glicemia sub control.

Detoxifiant

Efectul detoxifiant al acestui preparat sprijină și funcția hepatică, reducând riscul bolilor de ficat, potrivit spynews.ro.

În concluzie, mămăliga este mult mai mult decât un preparat tradițional. Prin aportul său nutritiv divers, aceasta aduce multiple beneficii sănătății și merită să devină un aliment consumat mai frecvent în dieta zilnică.