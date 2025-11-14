Masajul, de la răsfăț la terapie: beneficiile reale pentru sănătatea fizică și mentală

Masajul care îți schimbă viața! Ce se întâmplă cu adevărat în corpul tău când te lași pe mâna terapeuților

Deși este adesea perceput ca un lux, masajul a avut dintotdeauna un rol în îngrijirea medicală. Tot mai multe spitale îl integrează în tratamente, iar cercetările confirmă efecte pozitive asupra corpului și minții. Dar cui folosește cel mai mult și ce spune știința despre impactul real al atingerii terapeutice?

Masajul este apreciat pentru plăcerea și relaxarea pe care le oferă, dar tot mai multe studii sugerează că efectele sale sunt mult mai profunde. În SUA, 8,5% dintre adulți folosesc masajul pentru „menținerea sănătății”, potrivit unui studiu recent, însă definiția sănătății diferă de la persoană la persoană – fizică, mentală sau ambele, explică epidemiologul Jeff Levin pentru Guardian.

Cercetarea științifică analizează de obicei efecte clare și măsurabile, însă masajul acționează holistic: fizic, emoțional și neurologic. De aceea, interesul este din ce în ce mai mare în sistemul medical, unde masajul este folosit atât pentru ameliorarea durerii, cât și pentru reducerea anxietății și îmbunătățirea calității vieții.

Cine are cel mai mult de câștigat de la masaj?

Dr. Carla Kuon, medic la Universitatea din California, a introdus masajul ca alternativă non-opioidă pentru pacienții cu dureri cronice sau în tratament oncologic. Rezultatele au fost remarcabile: reducerea tensiunii, anxietății, oboselii și îmbunătățirea somnului.

Ea explică faptul că atingerea plăcută trimite creierului semnalul că ești în siguranță, declanșând eliberarea de endorfine – hormonii stării de bine.

Persoanele care beneficiază cel mai mult sunt cele care:

se confruntă cu dureri cronice

au dizabilități sau mobilitate redusă

suferă de afecțiuni care limitează interacțiunile sociale (ex. long Covid, sindromul oboselii cronice)

primesc rar „atingere sănătoasă” în viața de zi cu zi

Beneficiile fizice: de la calmare la reducerea durerilor pe termen lung

La celebrul Memorial Sloan Kettering Cancer Center, masajul este folosit pentru a calma durerea și tensiunea pacienților oncologici. Cercetările arată că masajul poate:

induce starea de „relaxare profundă” a sistemului nervos parasimpatic

reduce durerea pe termen lung la bolnavii de cancer

ameliora durerile cronice, inclusiv durerile de spate

îmbunătăți somnul

relaxa musculatura tensionată

preveni agravarea unor dureri prin intervenție timpurie

Un studiu recent a demonstrat că veteranii care au primit masaj de două ori pe săptămână timp de 12 săptămâni au avut o diminuare semnificativă a durerii, menținută timp de trei luni.

Mai mult, cercetări conduse de profesorul Shane Phillips arată că masajul îmbunătățește circulația sângelui chiar și în zonele neatinse, ceea ce sugerează efecte sistemice asupra organismului.

Beneficiile emoționale: masajul reduce anxietatea și crește reziliența mentală

Este dificil de separat efectele fizice de cele emoționale, deoarece atingerea produce reacții profunde în corp. Masajul poate:

crește nivelul de endorfine

reduce stresul și anxietatea

diminua simptomele depresiei

îmbunătăți percepția asupra propriului corp

Profesorul Anne Weisman, care a lucrat cu persoane cu HIV/SIDA, spune că masajul le-a oferit pacienților „un sentiment reînnoit al umanității”. Ei au raportat o mai mare motivație, reziliență și conectare cu propriul corp.

Cum poți integra masajul în rutina ta?

Chiar dacă masajul profesionist poate fi costisitor, specialiștii recomandă orice formă de „atingere terapeutică”, cum ar fi:

automasajul

masajul tălpilor

tehnici simple pentru durerile de cap sau de mână (există video-ghiduri accesibile)

perne, role sau dispozitive de masaj la domiciliu

Experții consideră că masajul ar trebui tratat ca o intervenție medicală reală, nu ca un moft. Tot mai multe voci cer includerea lui în sistemele de asigurări pentru a deveni accesibil publicului larg.