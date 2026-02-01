Măsline verzi sau negre? Ce trebuie să știi înainte să le alegi

Deși diferă ca aspect și aromă, ambele provin din același fruct, iar diferențele sunt legate de momentul recoltării, gradul de coacere, textura pulpei și modul de procesare.

Momentul recoltării

Toate măslinele sunt inițial verzi. Culoarea lor se schimbă pe măsură ce se coc, trecând prin nuanțe de galben, violet și, în final, negru.

Măslinele verzi sunt recoltate mai devreme, înainte de maturitatea completă, ceea ce le conferă o pulpă mai fermă, crocantă și un gust intens, ușor amar sau acrișor.

Măslinele negre se coc mai mult pe ramură și au o textură moale și o aromă mai blândă, ușor dulceagă.

Soiul și metoda de procesare influențează și ele gustul final, astfel că aromele pot varia de la un produs la altul.

Procesarea fructelor

Măslinele verzi trec, de obicei, prin fermentare, fiind înmuiate într-o soluție de leșie pentru a diminua gustul amar, apoi conservate în saramură.

În schimb, măslinele negre coapte pot sări peste fermentare și sunt conservate direct, ceea ce le face mai puțin sărate și mai bogate în uleiuri naturale.

Diferențe nutriționale

Măslinele verzi au, de regulă, mai mult sodiu, calorii, grăsimi și vitamina E, în mare parte din cauza procesului de conservare și a cantității de saramură folosite. Ele sunt adesea umplute cu ingrediente precum ardei, usturoi sau brânză, ceea ce le crește valoarea calorică.

Măslinele negre conțin, în general, mai mult fier, esențial pentru transportul oxigenului în organism, și sunt o opțiune mai bună pentru cei care doresc să reducă aportul de calorii ori sare.

Recomandările nutriționiștilor

Specialiștii subliniază că ambele tipuri de măsline pot face parte dintr-o alimentație echilibrată dacă sunt consumate cu moderație. Sunt bogate în grăsimi sănătoase, antioxidanți și compuși antiinflamatori, benefici pentru sănătatea inimii.

Alegerea între măsline verzi și negre ține mai mult de gusturile personale decât de superioritatea nutrițională. Diferențele nu sunt doar de culoare, ci și de momentul recoltării, modul de procesare și profilul nutrițional, potrivit catine.ro.