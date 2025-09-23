Memoria numelor: Între asocieri, repetiții și declinul natural al creierului

Psihologii explică acest fenomen ca fiind mai complex decât o simplă neatenție, implicând modul în care creierul stochează și recuperează aceste informații, potrivit okdiario.es., ciat de stiripesurse.ro.

De ce numele sunt greu de reținut

Memorarea numelor funcționează diferit de alte tipuri de informații. Profesorul David Ludden, de la Georgia Gwinnett College, spune că numele proprii nu au o legătură logică cu persoana, ceea ce le face mai greu de reținut decât datele legate de profesii sau trăsături fizice.

Dificultățile apar adesea din cauza lipsei asocierii și a repetării. Creierul trebuie să formeze o conexiune durabilă între chipul persoanei și numele său, iar fără întărirea acestei legături informația se pierde rapid, după cum arată „curbauitării”, formulată de psihologul Hermann Ebbinghaus.

În procesul de memorare contează și contextul: un nume asociat cu o experiență emoțională puternică sau un proiect important va fi reținut mai ușor decât unul întâlnit în ocazional.

Tehnici pentru reținerea numelor

Există tehnici eficiente pentru a îmbunătăți memoria numelor, printre care repetarea activă a numelui în conversație și asocierea acestuia cu o trăsătură fizică. Un studiu publicat de Biblioteca de Medicină din SUA arată că aceste metode cresc semnificativ durata de reținere.

Neurologic, memoria pentru nume implică hipocampul, care consolidează informația, și cortexul prefrontal, responsabil cu găsirea acesteia. Declinul natural ale acestor zone cerebrale, odată cu înaintarea în vârstă, pot explica dificultățile mai mari ale seniorilor în memorarea numelor.

Însă ,emorarea corectă a numelor în interacțiunile sociale transmite respect și încredere, astfel că lipsa acestei abilități poate afecta percepția în mediul profesional și personal. Prin urmare, cunoașterea modului în care funcționează memoria și aplicarea unor tehnici simple pot îmbunătăți relațiile interumane și siguranța în comunicare.