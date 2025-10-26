Metode eficiente pentru eliminarea mătreții și protejarea scalpului

Cauzele principale includ ciuperca Malassezia care se dezvoltă pe scalp, dezechilibrele producției de sebum și deshidratarea pielii.

De ce apare mătreața

Excesul de sebum favorizează creșterea ciupercilor ce provoacă mătreață, în timp ce pielea uscată poate duce la descuamare excesivă.

Totodată, produsele agresive pentru păr, în special cele cu sulfați, pot irita scalpul, accentuând astfel problema.

Soluții împotriva mătreții

Anumie produse de îngrijire pot combate cu succes mătreața.

Șampoane cu zinc pirition , un agent antifungic și antibacterian.

Șampoanele pe bază de gudron încetinesc exfolierea celulară dar pot cauza decolorare și sensibilitate la soare.

Produsele cu acid salicilic ajută la eliminarea scuamelor.

Șampoanele cu sulfură de seleniu au efect antifungic.

Șampoanele cu ketoconazol elimină ciupercile de pe scalp.

Produsele cu fluocinolon, un corticosteroid care reduce mâncărimile și inflamațiile.

Pentru eficiență maximă, specialiștii recomandă alternarea între două tipuri de șampoane antifungice.

Este rcomandată, de asemenea, evitarea produslor agresive și alegerea de șampoane și balsamuri hidratante. Masajul cu uleiuri speciale pentru scalp ajută la hidratare și calmarea iritațiilor.

Limitarea scărpinatului este esențială pentru a preveni agravarea problemei.

Adoptarea unei diete echilibrate, bogată în vitaminele B, zinc și acizi grași esențiali sprijină sănătatea scalpului.

Gestionarea stresului prin tehnici precum yoga și meditația poate preveni apariția mătreții, potrivit dcmedical.ro.

În cazurile severe sau persistente, consultați un dermatolog.