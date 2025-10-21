Momentul ideal pentru cină. Cum afectează sănătatea ora ultimei mese a zilei

Momentul ideal pentru cină variază, însă general acceptat este în intervalul orar 17.00-19.00.

Experții subliniază importanța consumului cinei cu cel puțin două ore înainte de culcare, astfel încât digestia și absorbția nutrienților să fie eficiente. Această practică previne refluxul gastric și tulburările de somn.

Dacă digestia este incompletă înainte de culcare, pot să apară arsuri gastrice. În plus, caloriile neutilizate se pot transforma în grăsime, ceea ce duce la creștere în greutate și riscuri grave pentru sănătate, precum astm sau cancer dacă refluxul acid persistă pe termen lung.

Ce se întâmplă dacă iei cina prea târziu

Luarea cine prea aproape de ora de culcare poate deregla echilibrul hormonal și nivelul insulinei, hormon esențial în transformarea zahărului în energie. Pe parcursul nopții, sensibilitatea la insulină scade iar perturbarea ritmului circadian poate facilita apariția diabetului de tip 2.

Totuși, ora cinei trebuie adaptată programului personal de somn întrucât luarea mesei prea devreme poate stimula un apetit crescut ulterior, cu consum de porții mai mari seara târziu.

Specialiștii recomandă astfel un echilibru între orele de lua masa și cantitate, cu accent pe porții mici și frecvente, care să susțină digestia ușoară și o senzație prelungită de sațietate, notează catine.ro.

Flexibilitatea în programul meselor, alături de preparate sănătoase și gustări simple, ajută la menținerea unei rutine alimentare corecte. Chiar dacă planificarea cinei poate părea uneori o provocare, un orar consecvent aduce beneficii importante pentru sănătate.