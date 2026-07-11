Nu arunca frunzele de morcov! Motivul pentru care ar trebui să le consumi

În realitate, acestea pot fi consumate în siguranță și reprezintă o sursă importantă de vitamine și minerale, susțin specialiștii în nutriție.

Proprietățile frunzelor de morcov

Dieteticiana Miranda Baker, din Huntsville, Alabama -SUA, explică faptul că frunzele de morcov sunt bogate în beta-caroten, fier, calciu, vitamina C, acid folic și alți nutrienți esențiali.

„Frunzele de morcov au fost considerate necomestibile de unii, dar sunt de fapt comestibile și nutritive”, a declarat aceasta pentru publicația Southern Living.

Potrivit specialistului, deși cercetările privind beneficiile pentru sănătate sunt încă limitate, profilul lor nutrițional este valoros. La fel ca rădăcina morcovului, frunzele conțin cantități importante de vitamina C, un antioxidant care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar.

Ce gust au frunzele de morcov?

Frunzele de morcov au un gust ușor dulceag și pământiu, însă pot avea și o notă amară, motiv pentru care multe persoane le evită. Însă aces gust amar poate fi redus prin preparare termică.

„Gătirea frunzelor le diminuează gustul amar și le oferă o aromă mai pământie”, explică dieteticiana.

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Cum să le prepari

În loc să fie aruncate, frunzele de morcov pot fi integrate în numeroase preparate. Acestea pot înlocui verdețuri precum pătrunjelul și pot fi adăugate în supe, ciorbe ori salate.

De asemenea, ele pot fi transformate în sosuri precum pesto, chimichurri sau chiar incorporate în tzatziki, oferind preparatelor o aromă proaspătă și un plus de nutrienți, potrivit southernliving.com.

Specialiștii recomandă astfel valorificarea întregii plante, reducând risipa alimentară și profitând de beneficiile nutritive ale frunzelor de morcov.