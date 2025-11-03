Nutriția și longevitatea: De ce NU este indicat să renunți la consumul de carne

O analiză de amploare, realizaă pe circa 16.000 de adulți, arată că aportul de proteine, de origine animală ori vegetală, nu crește riscul de deces prin cancer, boli cardiovasculare sau alte cauze. Dimpotrivă, un consum mai ridicat de proteine animale a fost asociat cu o ușoară reducere a mortalității cauzate de cancer.

De ce este necesar să consumi carne

Proteinele de origine animală au un profil complet de aminoacizi esențiali care ajută la menținerea masei musculare și a unui metabolism sănătos, factori esențiali pentru o viață activă și îndelungată.

Proteinele vegetale, deși nu au demonstrat o reducere semnificativă a riscului mortalității, rămân importante în dietă datorită fibrelor, fitonutrienților și mineralelor pe care le aduc, contribuind la un echilibru nutrițional benefic.

Studiul a monitorizat și nivelurile de IGF-1, un hormon implicat în creșterea celulară și potențial legat de riscul de apariție a cancerului, găsind că aportul de proteine nu a influențat negativ aceste niveluri, contrazicând astfel unele teorii alarmiste.

Oamenii NU consumă suficiente proteine

În realitate, majoritatea adulților nu consumă suficiente proteine pentru a susține sănătatea optimă a organismului.

Studiul a arătat că aportul mediu de proteine a fost de circa 82 de grame pe zi; Grupul cu cel mai ridicat consum a ajuns doar la 97 de grame.

Experții recomandă cel puțin 100 de grame pe zi, cu un aport suficient de leucină pentru a activa sinteza musculară. Surse precum carnea slabă, peștele, ouăle, iaurtul grecesc și proteinele vegetale (linte, edamame, nuci) sunt ideale pentru a asigura o nutriție echilibrată ce susține longevitatea.

Concluzia este clară: consumul adecvat și echilibrat de proteine de calitate, combinat cu o alimentație bogată în vegetale, fibre și grăsimi sănătoase, reprezintă o strategie susținută științific pentru o viață mai lungă și mai sănătoasă, potivit longevitymagazine.ro.