Obiceiul zilnic care îți pune sănătatea în pericol. Ce se întâmplă dacă stai prea mult pe scaun

Timpul îndelungat petrecut pe scaun este asociat cu un risc mai mare de apariție și deces din cauza cancerului, potrivit unui nou studiu realizat de cercetători din Scoția.

Riscurile majore ale statului pe scaun

În prezent, sute de milioane de persoane petrec între 6 și 10 ore pe zi în activități sedentare, fie la birou, fie în fața televizorului sau a altor dispozitive. Studiile anterioare au demonstrat că lipsa mișcării favorizează apariția obezității, diabetului, bolilor cardiovasculare și a problemelor osoase. Noile cercetări indică însă o posibilă legătură și cu riscul de cancer.

Cercetătorii de la Universitatea din Glasgow au analizat datele medicale ale peste 91.000 de adulți incluși în baza de date UK Biobank. Participanții, cu vârste între 37 și 73 de ani și fără antecedente de cancer la începutul studiului, au purtat dispozitive de monitorizare a activității fizice timp de o săptămână.

Ulterior, starea lor de sănătate a fost urmărită timp de aproximativ 12 ani.

Rezultatele au arătat că persoanele care petreceau perioade lungi și neîntrerupte stând jos prezentau un risc mai mare de a dezvolta cancer. Sedentarismul prelungit a fost asociat cu o creștere de aproximativ 3% a riscului de apariție a cancerului și cu aproape 9% a riscului de deces cauzat de această boală.

În cazul cancerelor asociate obezității, precum cele colorectal, pancreatic sau renal, riscul a fost mai mare cu aproximativ 5%.

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De ce este periculos sedentarismul

Cercetătorii explică faptul că lipsa mișcării pe termen lung poate favoriza inflamația cronică în organism și poate afecta procesele celulare. De asemenea, sedentarismul este asociat cu rezistența la insulină, un factor implicat în dezvoltarea diabetului de tip 2 și care poate influența apariția anumitor tipuri de cancer.

Studiul a urmărit mai multe forme ale bolii, printre care cancerul de sân, colorectal, pancreatic, hepatic, renal, tiroidian, ovarian, vezical, precum și leucemia și limfomul non-Hodgkin.

Pauza de mișcare, soluția salvatoare

Cercetătorii au observat că simpla întrerupere a perioadelor lungi petrecute pe scaun poate avea efecte benefice. Înlocuirea a doar 30 de minute de stat jos pe zi cu activități ușoare, precum mersul pe jos, a fost asociată cu o reducere de 18% a riscului de deces prin cancer.

Autorii studiului susțin că nu contează doar numărul total de ore petrecute stând jos, ci și modul în care acestea sunt acumulate.

„Efectele sedentarismului asupra sănătății depind nu doar de timpul total petrecut stând jos, ci și de perioadele lungi și neîntrerupte în care acest comportament apare”, au explicat cercetătorii.

Potrivit specialiștilor, scurte momente de activitate fizică între perioadele de stat pe scaun pot îmbunătăți procesele metabolice ale organismului.

Analiza cercetătorilor a arătat că persoanele care întrerupeau mai des perioadele de stat jos aveau un risc mai mic de apariție a cancerului. Fiecare oră suplimentară în care sedentarismul era întrerupt prin mișcare a fost asociată cu o reducere a riscului de cancer asociat obezității și diabetului.

De asemenea, înlocuirea a 30 de minute de sedentarism cu activitate fizică moderată, precum mers alert sau ciclism, a fost asociată cu un risc mai mic de deces provocat de cancer.

Specialiștii recomandă astfel introducerea unor pauze regulate de mișcare în rutina zilnică, mai ales pentru persoanele care lucrează multe ore la birou sau petrec perioade lungi în poziție șezândă, potrivit a1.ro.