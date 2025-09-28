Planta minune pentru sănătatea rinichilor și a tractului urinar

Trostocul (Polygonum aviculare) este apreciat pentru capacitatea de a stimula diureza și crește volumul urinei, facilitând astfel eliminarea bacteriilor responsabile de infecții.

Proprietățile troscotului

Troscotul conține flavonoide, taninuri, săruri minerale și mucilagii, compuși care îi conferă proprietăți diuretice, antiinflamatoare și astringente.

Infecții urinare

Potrivit specialiștilor, troscotul reduce capacitatea bacteriei Escherichia coli de a se fixa pe pereții tractului urinar, prevenind astfel apariția disconfortului și a infecțiilor. Prin combinarea acțiunii diuretice cu efectele antibacteriene, această plantă este un sprijin natural important în menținerea sănătății urinare.

Răni, inflamații, probleme digestive

Pe lângă utilizarea în tractul urinar, planta este folosită tradițional pentru tratarea rănilor minore, inflamațiilor mucoaselor și problemelor digestive.

Bronșită

Mai mult, troscotul are beneficii și pentru sănătatea aparatului respirator, fiind recomandat în cazuri de tuse ușoară sau bronșită, datorită efectelor calmeazătoare și expectorante, potrivit dcnews.ro.

Cum se consumă

Troscotul se poate prepara sub formă de infuzie, folosind aproximativ 2 grame de plantă la 150 ml de apă fierbinte.

Este recomandat să fie folosit cu moderație pentru a evita eventualele contraindicații.

Cercetările contemporane confirmă eficiența troscotului în fitoterapie și întăresc rolul său valoros în medicina tradițională și complementară. Aceasta continuă să fie un remediu natural de încredere pentru susținerea echilibrului organismului și prevenția afecțiunilor comune.