Ai probleme digestive? Soluții care te ajută să scapi de problemele de tranzit intestinal

Afecțiunea apare atunci când organismul nu produce suficientă lactază, enzima responsabilă pentru descompunerea lactozei – zahărul natural din lapte.

Pentru multe persoane, intoleranța la lactoză înseamnă schimbări importante în alimentație și renunțarea la unele produse preferate. Specialiștii atrag atenția însă că există soluții care pot ajuta la reducerea simptomelor și la o mai bună tolerare a produselor lactate.

De ce apare intoleranța la lactoză

Intoleranța la lactoză este cauzată de producția insuficientă de lactază în intestinul subțire. Atunci când această enzimă nu este prezentă în cantitate suficientă, lactoza nu este digerată complet și ajunge în intestinul gros, unde poate provoca fermentație și apariția simptomelor neplăcute.

Cele mai frecvente manifestări sunt balonarea, gazele intestinale, crampele abdominale, greața și diareea. De obicei, acestea apar la 15 minute până la două ore după consumul alimentelor care conțin lactoză.

Creșterea numărului de persoane care identifică această problemă este legată atât de atenția mai mare acordată sănătății digestive, cât și de metodele moderne de diagnostic, mai rapide și mai accesibile.

Cum afectează viața de zi cu zi

Dincolo de simptomele fizice, intoleranța la lactoză poate influența alegerile cotidiene. Multe persoane ajung să evite anumite alimente sau situații sociale din cauza temerii că ar putea avea reacții digestive neplăcute.

Un studiu realizat de Asociația Spaniolă pentru Intoleranța la Lactoză arată că această afecțiune poate avea un impact semnificativ asupra calității vieții. Persoanele afectate evită frecvent deserturile din restaurante, reduc consumul de lapte sau sunt mai reticente atunci când comandă mâncare în oraș.

Soluții pentru o digestie mai ușoară

Una dintre metodele folosite pentru gestionarea simptomelor este administrarea suplimentelor care conțin lactază. Acestea oferă organismului enzima necesară pentru descompunerea lactozei și pot contribui la reducerea disconfortului digestiv.

Suplimentele cu lactază se administrează, de regulă, înainte de consumul produselor lactate și pot fi utile în special în situațiile în care evitarea completă a acestora este dificilă, precum mesele la restaurant sau evenimentele speciale.

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Există formule adaptate diferitelor niveluri de intoleranță, unele fiind concepute pentru a susține digestia pe o perioadă mai lungă, în funcție de cantitatea de lactoză consumată.

Pe lângă ajustarea alimentației și utilizarea suplimentelor cu lactază, cercetătorii analizează și alte direcții de tratament pentru reducerea simptomelor intoleranței la lactoză.

Unele studii explorează rolul sistemului nervos în modul în care organismul răspunde la anumite alimente. O serie de cercetări preliminare privind metodele de neurologie funcțională au indicat rezultate promițătoare în anumite cazuri, însă specialiștii subliniază că sunt necesare studii suplimentare pentru confirmarea eficienței.

În prezent, cele mai bine susținute metode pentru gestionarea intoleranței la lactoză rămân adaptarea alimentației și utilizarea enzimelor de tip lactază atunci când este nevoie, potrivit longevitymagazine.ro.

Pentru persoanele care se confruntă cu balonare sau disconfort după consumul de lactate, identificarea cauzei și alegerea unei strategii potrivite pot face diferența între restricții permanente și o alimentație mai flexibilă.