Sărbători fără disconfort: 6 sfaturi simple pentru o digestie perfectă

Există însă soluții simple care previn problemele digestive.

Cum să NU te balonezi

Moderație

Hara hachi bu este un principiu japonez care spune să te oprești când ești 80% sătul. Consumă doar când îți este foame, evitând astfel să pui presiune pe sistemul digestiv.

Legume verzi

Spanac, kale sau broccoli sunt bogate în fibre și combat constipația. Introdu-le treptat în alimentație, cu multă apă, pentru a nu agrava balonarea.

Mișcare zilnică

Plimbări, yoga sau stretching stimulează enzimele digestive și elimină gazele. Nu este nevoie să mergi la sală, 30 de minute după masă fac minuni.

Relaxare

Stresul distruge flora intestinală. Respiră profund sau meditează zilnic pentru a proteja bacteriile benefice, cum sunt lactobacilii.

Probiotice + prebiotice

Kefir, iaurt, murături, kimchi sau kombucha refac microbiomul intestinal. Combină cu banane, usturoi sau sparanghel pentru efect maxim.

Limitează alcoolul

Excesul de alcool încetinește tranzitul. De asemenea, vinul roșu moderat e mai blând decât ginul. Alege băuturi cu conținut redus de alcool, potrivit medicool.ro.