Secretele longevității: Dezvăluirile unei celebre actrițe care a ajuns la 93 de ani

Câștigătoare a premiului Oscar, ea spune că longevitatea sa este rezultatul unor schimbări majore în rutină și al renunțării la obiceiuri nocive.

Cei trei piloni ai longevității

Invitată în podcastul „Literally! With Rob Lowe”, actrița a explicat că a adoptat un stil de viață echilibrat, bazat pe alimentație atentă, mișcare și renunțarea la excese.

„Nu beau alcool. Nu mai fumez. Nu mănânc carne. Am o dietă bazată pe plante. Fac exerciții fizice, îmi plimb câinele în câteva dimineți pe săptămână sau aproape în fiecare dimineață, și am un antrenor cu care mă antrenez la sală. Așadar, duc o viață sănătoasă, și asta dă roade”, a explicat Ellen Burstyn.

Actrița, cunoscută pentru rolul din filmul „Exorcistul”, a subliniat că activitatea fizică zilnică joacă un rol esențial în menținerea stării de bine, menționând că obișnuiește să facă plimbări frecvente în Central Park din New York.

Ellen Burstyn continuă să joace

Pe lângă activitatea sa în cinematografie, Ellen Burstyn continuă să fie implicată în proiecte de televiziune și film. Ea a apărut în serialul „Law & Order: Organized Crime” din 2021, iar în perioada următoare va putea fi văzută în producția „Place To Be”, alături de nume, precum Taika Waititi, Pamela Anderson și Édgar Ramírez, notează spynews.ro.

Declarațiile actriței vin în contextul în care tot mai multe personalități publice discută deschis despre importanța stilului de viață în menținerea sănătății și longevității.