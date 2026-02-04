Secretele susanului negru: Ingredientul asiatic face minuni pentru sănătatea ta

Originar din Asia de Est și Orientul Mijlociu, susanul negru a fost folosit timp de secole atât în bucătărie, cât și în medicina tradițională.

Acum experții îl redescoperă pentru valoarea sa nutrițională, recomandându-l în mod special datorită proprietăților sale antioxidante și conținutului de grăsimi sănătoase, potrivit catine.ro.

Beneficii pentru sănătate

Sistemul cardiovascular

Semințele de susan negru conțin grăsimi nesaturate care sprijină sănătatea inimii. Acestea contribuie la reducerea colesterolului „rău” (LDL) și la menținerea unui echilibru al colesterolului total, susținând astfel funcția cardiovasculară.

Conținut ridicat de fibre

Un alt motiv pentru care nutriționiștii recomandă susanul negru este conținutul de fibre. Chiar și o lingură de semințe adaugă o cantitate valoroasă de fibre care ajută la reglarea nivelului de zahăr din sânge și la menținerea unui tranzit intestinal sănătos, mai ales dacă este consumat împreună cu lichide suficiente.

Antioxidanți

Susanul negru se diferențiazăde cel alb prin nivelul ridicat de antioxidanți, în special lignani și polifenoli. Acești compuși nu doar că dau semințelor culoarea intensă caracteristică, dar ajută și la combaterea stresului oxidativ din organism, oferind protecție celulară și susținând sănătatea pe termen lung.

Cum să incluzi susanul în dietă

Semințele de susan negru pot fi integrate cu ușurință în alimentație: în smoothie-uri, salate, orez, dressinguri, sosuri sau creme tartinabile. De asemenea, sunt ideale pentru produsele de panificație și patiserie, adăugând un plus de aromă și nutrienți preparatelor zilnice.

Cu gustul său ușor pământiu de nucă, susanul negru are o aromă aparte și proprietăți importante pentru sănătatea organismului, recomandat de specialiști în orice dietă echilibrată.