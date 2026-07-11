Secretul longevității lui Dick Van Dyke. Actorul de 100 de ani dezvăluie obiceiul care l-a ajutat să trăiască atât de mult

Întrebat de-a lungul timpului care este secretul longevității sale, artistul a oferit un răspuns surprinzător de simplu: optimismul.

În volumul 100 Rules for Living to 100: An Optimist's Guide to a Happy Life, publicat cu puțin timp înainte de aniversarea sa, acesta mărturisește că încearcă să înceapă fiecare zi cu o atitudine pozitivă.

„Nu mă trezesc niciodată prost dispus”, a afirmat actorul.

Actorul rezumă filosofia sa de viață într-o idee simplă: îmbătrânirea este influențată atât de noroc, cât și de atitudine.

„Bătrânețea este, de fapt, parțial o stare de spirit și parțial noroc”, a scris Dick Van Dyke într-una dintre cărțile sale dedicate longevității.

Cheia unei vieți lungi și sănătoase

Deși nu există o rețetă sigură pentru a ajunge la 100 de ani, tot mai multe cercetări sugerează că felul în care privim viața poate influența durata acesteia.

Potrivit cercetătoarei Jolanta Burke, specializată în sănătate și psihologie, numeroase studii au arătat că persoanele optimiste și cele care gestionează mai bine stresul tind să trăiască mai mult.

Unul dintre cele mai cunoscute exemple este studiul desfășurat asupra unui grup de călugărițe novice, început în anii 1930. Participantele au scris povestea vieții lor în tinerețe, iar cercetătorii au descoperit, șase decenii mai târziu, că acelea care exprimaseră cele mai multe emoții pozitive au trăit, în medie, cu aproximativ 10 ani mai mult decât celelalte.

De asemenea, o cercetare publicată în 2019 în Marea Britanie a ajuns la concluzii similare. Persoanele cu un nivel ridicat de optimism au avut șanse mai mari să atingă ceea ce specialiștii numesc „longevitate excepțională”, adică vârsta de 85 de ani sau chiar mai mult.

Potrivit autorilor studiului, cei mai optimiști participanți au avut o speranță de viață cu până la 15% mai mare comparativ cu persoanele mai pesimiste.

Alte lucruri importante

Specialiștii spun că optimismul vine adesea la pachet cu alte lucruri benefice pentru sănătate: relații apropiate cu familia și prietenii, satisfacție față de viață și un puternic sentiment al scopului.

Aceste concluzii sunt susținute și de unul dintre cele mai longevive studii despre fericire din lume, început în 1938. După aproape nouă decenii de cercetări, oamenii de știință au observat că persoanele care aveau relații sociale solide la vârsta mijlocie erau mai sănătoase și se recuperau mai ușor după boli la 80 de ani.

Genetica nu este suficientă

Experții estimează că genetica explică aproximativ 30% din șansele unei persoane de a ajunge la vârste foarte înaintate, în timp ce restul este influențat de stilul de viață.

Alimentația echilibrată, activitatea fizică, menținerea unei vieți sociale active și o stare de spirit pozitivă sunt considerați factori importanți pentru o îmbătrânire sănătoasă.

Ce spune David Attenborough

Un alt nume celebru care a ajuns la vârsta de 100 de ani este naturalistul David Attenborough. Acesta a declarat că se consideră norocos, însă a continuat să muncească și să rămână activ atât fizic, cât și intelectual, evitând ideea pensionării.

Citiți și David Attenborough la 100 de ani: 5 secrete ale unei vieți lungi și sănătoase

Studiile arată că persoanele de peste 50 de ani care au un scop clar în viață prezintă un risc mai redus de boli cronice, dizabilități și declin cognitiv.

Chiar dacă nu există o formulă garantată pentru o viață de 100 de ani, cercetările sugerează că optimismul, relațiile apropiate și menținerea unui scop în viață pot contribui semnificativ la o îmbătrânire sănătoasă și la o viață mai lungă, potrivit sciencealert.com.