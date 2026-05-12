Secretul longevității: Îngrijirea maternă influențează direct durata de viață a urmașilor

Cercetarea arată că speciile în care puii depind mai mult timp de îngrijirea maternă tind să aibă o viață mai lungă și să o rată de reproducere mai redusă.

Potrivit studiului, coordonat de neurobiologul Matthew Zipple, selecția naturală favorizează, în timp, femelele care trăiesc mai mult și pot oferi îngrijire extinsă urmașilor lor. Fenomenul a fost observat atât la oameni, cât și la alte specii sociale, precum primatele, balenele, hienele și elefanții.

Relația mamă-copil

Cercetătorii susțin că longevitatea este influențată direct de perioada lungă în care puii depind de mamele lor pentru supraviețuire și dezvoltare. Astfel, speciile care oferă mai multă grijă fiecărui urmaș au, în general, mai puțini pui, dar șanse mai mari de supraviețuire pe termen lung.

„O parte din explicația longevității noastre este relația dintre mamă și copil”, a explicat Matthew Zipple, citat de Science Alert. El a subliniat că oamenii se numără printre speciile care sfidează regula generală potrivit căreia durata de viață este strict legată de dimensiunea corpului.

Pentru a analiza fenomenul, echipa de cercetători a construit modele care au evaluat impactul supraviețuirii mamelor asupra puilor și chiar asupra generațiilor următoare. Rezultatele au arătat că moartea timpurie a unei mame reduce semnificativ șansele de supraviețuire și reproducere ale urmașilor.

Specialiștii au observat același model în toate speciile analizate: atunci când puii depind mai mult de îngrijirea maternă, speciile tind să evolueze către o viață mai lungă și o reproducere mai lentă.

Rolul bunicii

Studiul face referire și la așa-numita „ipoteză a bunicii”, conform căreia femeile aflate la postmenopauză contribuie la supraviețuirea urmașilor prin sprijinirea mamelor tinere. Totuși, cercetătorii spun că rolul mamelor pare să fie mult mai extins și mai important pentru evoluția longevității.

Autorii cercetării precizează că nu au analizat în detaliu influența îngrijirii paterne, întrucât în majoritatea speciilor studiate mamele sunt cele care oferă cea mai mare parte a îngrijirii puilor, notează a1.ro.