Stop căderii părului: 3 alimente care previn pierderea podoabei capilare

Dr. Eric Berg, cunoscut pentru materialele sale educaționale online, recomandă trei alimente care pot sprijini creșterea și rezistența părului.

Alimente benefice pentru păr

Organe

Ficatul și alte organe sunt bogate în nutrienți esențiali, precum histidina, un aminoacid esențial pentru regenerarea și rezistența firului de păr. Integrarea acestora în dietă poate contribui la fortificarea foliculilor și la menținerea sănătății părului.

Proteine animale

Carnea de vită și pui furnizează cantități importante de aminoacizi, inclusiv histidină, necesari pentru sănătatea părului. Consumul regulat al acestor surse proteice sprijină regenerarea foliculilor și rezistența podoabei capilare.

Fructe de mare

Creveții, scoicile și crabii sunt surse excelente de zinc și cupru, minerale implicate în creșterea celulară, reglarea hormonală și sinteza proteinelor. Zincul, în special, joacă un rol important în menținerea unui păr puternic și sănătos.

Dieta echilibrată

Pe lângă aceste alimente, o dietă echilibrată, bogată în fructe, legume, cereale integrale și grăsimi sănătoase, ajută la aportul complet de nutrienți esențiali pentru păr.

Hidratarea corespunzătoare este, de asemenea, importantă, deoarece apa facilitează transportul nutrienților către foliculii piloși și menține firul de păr puternic și hidratat.

Stil de viață

Pe lângă alimentație, stilul de viață are un impact major asupra podoabei capilare. Gestionarea stresului, activitatea fizică regulată și obiceiurile corecte de îngrijire, precum folosirea șampoanelor blânde și evitarea căldurii excesive în coafare, pot preveni deteriorarea părului și căderea acestuia, potrivit longevitymagazine.ro.

Prin alegeri alimentare corecte și adoptarea unor obiceiuri sănătoase, este posibil să susții creșterea unui păr mai puternic, mai rezistent și plin de vitalitate.