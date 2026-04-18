Te trezești frecvent noaptea? Cauzele ascunse ale insomniei

Specialistul în medicina somnului Michael J. Breus, psiholog clinician cunoscut pentru lucrările sale în domeniu, explică faptul că aceste treziri nocturne pot fi corelate cu modul în care funcționează ritmul natural al organismului.

Ce se întâmplă când dormim?

Potrivit medicului, temperatura corpului urmează un ritm zilnic: crește până seara târziu, apoi începe să scadă în timpul nopții. În intervalul 2:00–3:00, organismul se află într-o fază de tranziție sensibilă, în care această scădere a temperaturii semnalează creierului eliberarea de melatonină, hormonul somnului.

În mod normal, această etapă favorizează menținerea somnului. Totuși, în cazul unor persoane, sensibilitatea crescută la stimuli externi sau interni poate duce la treziri bruște și dificultăți de adormi din nou

„Majoritatea oamenilor se întorc pe o parte și adorm la loc. Alții, însă, se confruntă cu insomnie”, spune specialistul.

Factori responsabili de insomnie

Pe lângă mecanismele biologice, medicii atrag atenția că stresul și anxietatea joacă un rol important în fragmentarea somnului. Gândurile recurente sau stările de tensiune pot întrerupe ciclurile normale de odihnă.

De asemenea, consumul de alcool poate induce o stare de somnolență inițială dar favorizează un somn superficial și fragmentat. Cofeina, în special consumată după-amiaza, poate avea efecte similare.

Obiceiuri care pot afecta calitatea somnului

Mesele copioase luate seara târziu dar și utilizarea dispozitivelor electronice înainte de culcare sunt alți factori asociați cu trezirile nocturne. Lumina albastră emisă de telefoane și tablete poate perturba secreția de melatonină, afectând calitatea somnului.

Specialiștii recomandă monitorizarea acestor obiceiuri și identificarea tiparelor care pot influența odihna nocturnă, mai ales în cazul persoanelor care se trezesc frecvent, potrivit spynews.ro.