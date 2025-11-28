Testosteronul și alimentația: Ce să alegi pentru mai multă energie și vitalitate

Un regim alimentar sănătos, bogat în anumite alimente, poate stimula producția acestui hormon, crescând energia, forța musculară și libidoul, atât la bărbați, cât și la femei.​

Alimente care ajută creșterea nivelului de testosteron

Pește gras

Peștele gras, cum ar fi somonul, macroul sau sardinele, este o sursă excelentă de zinc, vitamina D și acizi grași Omega-3, toate esențiale pentru producția de testosteron. Studiile arată că bărbații care consumă frecvent pește gras au niveluri hormonale mai echilibrate și o funcție reproductivă mai bună.

Ouă

Ouăle, bogate în colesterol, vitamina D și seleniu, susțin sinteza hormonilor sexuali, iar seleniul poate activa gene implicate în producția de testosteron.​

Usturoi

Usturoiul și ceapa sunt alte superalimente, datorită conținutului lor bogat în antioxidanți și compuși sulfurați, care protejează celulele și stimulează producția de hormon luteinizant, responsabil pentru secreția de testosteron.

Miere

Mierea poate crește activitatea celulelor Leydig și inhiba conversia testosteronului în estrogen, susținând astfel nivelul acestui hormon.​

Legume verzi

Legumele verzi, cum ar fi spanacul, broccoli și varza kale, sunt pline de magneziu și antioxidanți, care sprijină producția de testosteron și reduc stresul oxidativ.

Avocado, ulei de măsline

Avocado și uleiul de măsline extravirgin conțin grăsimi sănătoase, magneziu și bor, care contribuie la menținerea unor niveluri hormonale optime.

Nucifere

Nucile și semințele, precum migdalele și semințele de dovleac, sunt surse bogate în zinc, magneziu și acizi grași Omega-3, esențiali pentru sinteza hormonilor, potrivit medicool.ro.

Adoptarea acestor alimente în dieta zilnică poate ajuta la echilibrarea naturală a testosteronului și la îmbunătățirea sănătății generale.