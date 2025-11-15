Ghidul Mihaelei Bilic pentru Postul Crăciunului: Principiul de bază în post este să nu fii sătul

Eliminarea alimentelor de origine animală și reducerea cantității de mâncare pot aduce organismului beneficii importante: detoxifiere, echilibrare, regenerare și, nu în ultimul rând, odihnirea sistemului digestiv.

Greșeli frecvente în timpul postului

Mihaela Bilic subliniază că postul poate deveni dăunător dacă este înțeles greșit. Cele mai întâlnite erori sunt:

1. Mâncatul în exces

Postul nu presupune mese îmbelșugate cu preparate „de post”. Principiul de bază: mănânci cât să-ți fie bine, nu cât să te saturi complet. Un ușor disconfort al foamei este parte din exercițiul postului, explică medicul.

2. Produsele ultraprocesate

Chiar dacă sunt etichetate „de post”, multe produse sunt bogate în grăsimi vegetale, soia procesată, aditivi și potențiatori. Bilic recomandă preparate simple: ciorbe, supe, ghiveci de legume, mâncăruri cât mai naturale.

3. Excesul de dulciuri

Deși zahărul nu este interzis, dulciurile de post pot deveni un pericol real. Ele au calorii goale și cresc stresul oxidativ, favorizând îngrășarea.

4. Prea multă sare și grăsimi

Produsele procesate conțin cantități mari de sare și uleiuri vegetale. În postul adevărat, chiar și consumul de ulei este limitat, zilele cu „dezlegare” fiind rare.

Obiectivele pe care ar trebui să le urmărești în post

Mihaela Bilic reamintește că postul este o perioadă de disciplină și resetare a organismului, nu doar o listă de alimente permise.

1. Mai multe legume și alimente vegetale variate

Cu cât mai colorate, cu atât mai bogate în fitonutrienți benefici.

2. Hidratare optimă

Apă, ceaiuri, supe, infuzii — toate sunt necesare pentru a susține procesele de detoxifiere.

3. Pauze de 4–5 ore între mese

Fără ronțăieli între ele! Corpul are nevoie de timp pentru digestie.

4. Porții moderate

Chiar și mâncarea de post poate îngrășa dacă este consumată în cantități mari – în special produsele pe bază de făinoase și uleiuri.

Postul – un exercițiu de echilibru și autocontrol

Potrivit Mihaelei Bilic, postul nu înseamnă doar restricție alimentară, ci un antrenament al voinței. Este un moment în care ne punem limite, învățăm să apreciem mâncarea și să ne reglăm apetitul.

Iar după o perioadă de post, redescoperim gusturile preferate fără să exagerăm: „Putem mânca din toate… dar nu trebuie să mâncăm tot”, spune medicul.