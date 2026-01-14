Ce se întâmplă în corp dacă iei ibuprofen cu cafea

Dar puțini știu că această băutură poate influența și modul în care acționează anumite medicamente. În unele cazuri, efectul lor poate deveni mai rapid și mai puternic — în altele, combinația poate fi riscantă.

Cafeaua și medicamentele: aliat sau inamic?

Cofeina este un stimulent al sistemului nervos central, ceea ce înseamnă că poate interacționa cu numeroase substanțe active din medicamente. Uneori, aceste interacțiuni sunt benefice, alteori pot reduce eficiența tratamentului sau pot crește riscul de efecte adverse.

Una dintre cele mai cunoscute combinații „favorabile” este cea dintre ibuprofen și cafea.

De ce ibuprofenul funcționează mai repede dacă îl iei cu cafea

Potrivit mai multor specialiști citați de publicația medicală Parade, administrarea ibuprofenului împreună cu cafea poate accelera reducerea durerii — mai ales în cazul:

migrenelor

durerilor de cap

durerilor musculare

durerilor menstruale

Explicația științifică

Neurologul Fawad Mian explică mecanismul astfel:

Cofeina blochează adenozina, o substanță care amplifică senzația de durere și oboseală, și contractă vasele de sânge din creier.

Ibuprofenul blochează prostaglandinele — substanțe care provoacă inflamație și durere.

Împreună, cele două substanțe acționează sinergic, reducând durerea mai rapid și mai eficient.

În plus, cofeina ajută ibuprofenul să fie absorbit mai repede în organism, ceea ce face ca medicamentul să ajungă mai rapid în țesuturile afectate.

Efect mai rapid și de durată

Studiile arată că această combinație poate:

scurta timpul până la instalarea efectului calmant

prelungi durata efectului analgezic

De aceea, multe medicamente pentru dureri de cap conțin deja cofeină în compoziție.

Atenție! Cafeaua nu se combină cu orice medicament

Deși ibuprofenul poate beneficia de cofeină, nu toate medicamentele sunt compatibile cu cafeaua.

Cofeina poate fi periculoasă sau poate anula efectul unor tratamente, mai ales în cazul:

benzodiazepinelor (calmante, anxiolitice)

antipsihoticelor

medicamentelor pentru epilepsie

unor antibiotice

medicamentelor pentru inimă sau tensiune

Cofeina poate:

reduce absorbția medicamentelor

le accelera eliminarea din organism

diminua efectul terapeutic

Ce trebuie să faci ca să fii în siguranță

Dacă urmezi un tratament și nu ești sigur dacă îl poți combina cu cafea:

evită să bei cafea în momentul administrării

întreabă medicul sau farmacistul

citește prospectul

Uneori, o simplă ceașcă de cafea poate face diferența între un tratament eficient și unul care nu funcționează.