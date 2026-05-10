Tu cum îți începi dimineața? Psihologii spun că aceste obiceiuri îți schimbă viața

În imaginația populară, adesea credem că aceasta implică impunerea unor restricții sau a unor cerințe extreme.

Psihologii indică faptul că obiectivul constă mai degrabă în stabilirea unor rutine care să ne îmbunătățească viața, potrivit elEconomista.

Astfel, persoanele cele mai disciplinate au în comun nouă obiceiuri foarte eficiente și susținute de psihologie.

Primul dintre acestea este trezirea devreme, deoarece acest lucru permite să profităm mai mult de zi și să fim mai productivi. Cu toate acestea, ideal este ca acesta să fie un obicei dobândit treptat, ajustând progresiv programul, mai ales în cazul persoanelor care au tendința de a se trezi târziu și de a se culca, de asemenea, târziu.

În al doilea rând, exercițiul fizic regulat contribuie la reducerea nivelului de stres, ceea ce ajută la reducerea rumegării mentale și la creșterea nivelului de concentrare. Trebuie subliniat faptul că nu este necesar să introducem sportul „radical”, ci doar 15 sau 20 de minute pe zi sunt mai mult decât suficiente pentru a începe să vedem rezultate.

La aceasta se adaugă importanța hidratării și a unei alimentații adecvate.

Una dintre cele mai importante mese ale zilei este micul dejun. Deși nu este absolut necesar, persoanele cu mai multă disciplină sunt de obicei foarte atente la prima masă a zilei.

În al șaselea rând, se află importanța planificării și organizării încă de la prima oră a zilei. Stabilirea listelor de sarcini permite gestionarea timpului și maximizarea productivității.

În cele din urmă, practicarea mindfulness-ului și concentrarea asupra obiectivelor este, fără îndoială, unul dintre cele mai importante obiceiuri. Mindfulness-ul presupune o serie de exerciții de meditație care ne ajută să ne concentrăm asupra prezentului, să reducem nivelurile de stres și chiar să îmbunătățim creativitatea.

(sursa: Mediafax)