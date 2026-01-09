Industria farmaceutică cere reguli clare, după ce SUA au modificat schema de vaccinare

Companiile farmaceutice cer autorităților americane ca schema de vaccinare pentru copii și adolescenți să fie stabilită pe baza dovezilor științifice și a recomandărilor experților. Apelul industriei farmaceutice vine în urma deciziei Departamentului pentru Sănătate și Servicii Umane (HHS) și a Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), care au hotărât, în această săptămână, să mute mai multe vaccinuri din categoria „recomandate universal” în cea de „decizie clinică partajată”.

Astfel, vaccinurile împotriva rotavirusului, gripei, bolii meningococice și hepatitei A nu mai sunt recomandate automat tuturor copiilor. Acestea au fost încadrate într-o categorie care presupune decizii individuale, luate de părinți împreună cu medicii, în funcție de istoricul medical al copilului, riscurile specifice și contextul epidemiologic.

Potrivit Reuters, compania Merck, unul dintre cei mai mari producători de vaccinuri, a transmis joi că orice modificare a calendarului de imunizare pentru copii și adolescenți din Statele Unite ar trebui să se bazeze pe date cuprinzătoare și pe recomandările experților în vaccinuri.

„Recomandările clare, bazate pe dovezi științifice, rămân esențiale pentru a sprijini decizii informate și pentru a asigura că copiii și adolescenții beneficiază de o protecție fiabilă împotriva bolilor prevenibile”, spun reprezentanții companiei farmaceutice.

Merck a atras, de asemenea, atenția că scăderea ratelor de vaccinare poate avea consecințe grave, inclusiv reapariția unor focare de boli în SUA și s-a oferit să colaboreze cu autoritățile din domeniul sănătății publice în privința politicilor de vaccinare.

Deciziile autorităților americane vin după o dezbatere mai amplă privind vaccinarea copiilor. Președintele Donald Trump a declarat în decembrie că Statele Unite ar trebui „se alinieze altor națiuni dezvoltate”, care au redus numărul de vaccinuri administrate copiilor.

Reprezentații Merk sunt de părere însă că astfel de comparații internaționale trebuie făcute prudent, ținând cont de diferențele privind incidența bolilor, infrastructura medicală și nevoile populației.

Analiștii financiari internaționali estimează că producătorul de vaccinuri ar putea fi printre cei mai afectați de modificările calendarului de vaccinare. Potrivit evaluărilor acestora, impactul potențial asupra veniturilor anuale ale companiei farmaceutice Merk ar putea ajunge la aproximativ 2 miliarde de dolari. O parte semnificativă a vânzărilor sale provine din vaccinul împotriva rotavirusului, RotaTeq, și din vaccinul împotriva virusului papiloma uman (HPV), Gardasil.

Noul calendar de vaccinare prevede, de asemenea, administrarea unei singure doze de vaccin HPV pentru copiii din SUA, în locul schemei standard cu două doze utilizate anterior pentru majoritatea adolescenților.

