Cum poți „întineri” fără botox: Renunță la acest aliment!

"Chiar și o cantitate mică de zahăr mă făcea să mă simt groaznic – ca după o intoxicație sau o mahmureală serioasă. Așa că, de nevoie, am renunțat complet la zahăr și, treptat, și la alimentele bogate în amidon. Astăzi, când merg pe stradă, oameni de toate vârstele mă privesc admirativ. Am 1,75 m, 59 kg și un ten luminos, fără machiaj. Sunt convinsă că lipsa zahărului are un rol esențial în felul în care arăt"

Renunțarea la zahăr = piele mai tânără

Zahărul se ascunde peste tot – nu doar în dulciuri, ci și în pâine, cartofi, paste, sucuri, vin, sosuri și chiar iaurturi „sănătoase”. Iar acest zahăr ascuns are un efect direct asupra îmbătrânirii pielii.

Ce se întâmplă în organism când consumăm zahăr în exces?

Se declanșează un proces numit glicație, în care zahărul se leagă permanent de proteinele din piele, formând compuși periculoși numiți AGEs (produși avansați de glicație).

Ce efect au AGEs asupra pielii?

Distrug colagenul și elastina , cele două proteine care mențin pielea fermă și elastică.

Provoacă uscarea, ridarea și lăsarea pielii .

Contribuie la pete pigmentare și păr nedorit pe față și gât. Citește pe Antena3.ro Voluntarii din Broșteni, revoltați: „A venit Georgescu mai mult de reclamă, cu toți dacii lui”

Fac pielea mai sensibilă la razele UV și, implicit, la îmbătrânirea prematură.

Cum poți combate efectele zahărului asupra pielii

Începe din interior:

Redu sau elimină zahărul adăugat și alimentele procesate.

Atenție la zahărul ascuns în sosuri, iaurturi, sucuri, alcool și produse de panificație.

Consumă fructe și legume proaspete, bogate în antioxidanți naturali.

Suplimente utile:

Vitamina B1 și B6 – încetinesc formarea AGEs.

Vitamina C – protejează colagenul (se poate administra oral și aplica topic).

Acid alfa-lipoic – are efect antiinflamator și antiglicație.

Produse cosmetice recomandate:

Retinol – stimulează producția de colagen.

Allicină și aminoguanidină – blochează formarea AGEs.

Seruri cu antioxidanți și acid hialuronic.

Trebuie să renunț definitiv la dulciuri?

Nu, dar moderația este cheia. Alege un desert de calitate, ocazional, și bucură-te de el fără vină. În rest, evită zahărul inutil și alege alimente cât mai proaspete, cât mai naturale.

Ce poți să faci?

Dacă nu ești fan legume, bea zilnic un shake de legume proaspete, îndulcit ușor cu fructe. Astfel îți hrănești pielea cu exact ce are nevoie pentru a-și păstra luminozitatea și suplețea.

Vrei o piele mai tânără? Uită de zahăr!

Tenul tău reflectă ceea ce mănânci. Renunțarea la zahăr poate părea un sacrificiu la început, dar beneficiile asupra pielii, siluetei și stării generale de sănătate sunt uriașe. Încearcă timp de câteva săptămâni – s-ar putea să fii surprins(ă) de cât de bine te vei simți și vei arăta.