Noua frontieră a longevității: Misterul diferențelor dintre bărbați și femei în sănătatea inimii

Cercetătorii de la Universitatea Xiamen din China au analizat datele privind activitatea fizică a peste 80.000 de persoane și au descoperit discrepanțe semnificative.

Femeile obțin o reducere de 30% a riscului de boli cardiace cu doar 250 de minute de exerciții fizice pe săptămână (aproximativ 4 ore).

Bărbații trebuie să facă 530 de minute pe săptămână - aproape nouă ore - pentru a obține același efect protector.

În prezent, ghidurile medicale recomandă, fără distincție între bărbați și femei, practicarea a cel puțin 150 de minute de activitate fizică moderată sau 75 de minute de activitate intensă în fiecare săptămână.

Studiul subliniază însă necesitatea unor sfaturi personalizate în funcție de sex și evidențiază beneficiile disproporționate pe care femeile le pot obține cu o cantitate moderată de exerciții fizice.

„În comparație cu bărbații, femeile obțin beneficii echivalente pentru sănătate cu doar jumătate din timpul petrecut făcând exerciții fizice", scriu autorii studiului.

Cercetătorii speră că aceste rezultate „ar putea încuraja femeile să practice activitate fizică”, demonstrând că nu este nevoie de eforturi extreme pentru a obține beneficii cardiovasculare semnificative.

(sursa: Mediafax)