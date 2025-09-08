Mecanismul încrederii în propriile forțe

Facem loc prelegerii expertei în neuroștiințe Nicole Vignola, autoarea studiului „Reprogramează-ți creierul” (Editura Lifestyle, 2025):

1. Respectă-ți angajamentele!

„Când îți faci promisiuni și le respecți, îți întărești încrederea în tine. De exemplu, îndeplinești o sarcină din lista ta de activități sau te duci la sală când ai decis că vei merge. Propune-ți scopuri realiste. Asta înseamnă că angajamentele pe care ți le iei față de tine însuți trebuie să fie realiste și realizabile. În plus, trebuie să fii onest cu tine însuți și să-ți stabilești obiective și angajamente conform valorilor tale. De exemplu, poate ai scopuri pe care nu le-ai ales din proprie voință, ci sunt niște lucruri pe care crezi că ar trebui să le faci. Sau poate că îți propui obiective prea greu de atins, ceea ce conduce în mod inevitabil la eșec. Fii realist și propune-ți scopuri în acord cu puterile tale”.

2. Sărbătorește-ți realizările!

„Chiar și pe cele mai neînsemnate. Creierul nostru are tendința să zăbovească asupra aspectelor negative, așa că ai grijă să-ți celebrezi victoriile, ca să începi să-ți rescrii povestea într-un mod pozitiv. Acest lucru îți întărește încrederea în tine și îți permite să-ți recunoști capacitatea de a avea succes”.

3. Adoptă o mentalitate flexibilă!

„Amintește-ți că orice eșec este o ocazie de a învăța. Fie câștigi, fie înveți. Prin urmare, în loc să te gândești în mod obsesiv la eșecurile tale, concentrează-te pe ce poți face mai bine”.

4. Ascultă-te!

„Fii atent la gândurile și emoțiile tale. Ai încredere în intuiția ta. Dacă-ți asculți intuiția și acționezi pe baza ei, îți dezvolți încrederea în tine și devii capabil să navighezi prin viață conștient de faptul că te poți bizui pe tine. Uneori, asta înseamnă să-ți faci timp să meditezi/exersezi/te plimbi sau pentru alte activități care te deconectează de lumea exterioară. Amintește-ți cât este de important să luăm pauze mentale pentru a accesa acele părți ale creierului nostru care ne oferă claritate. Încrederea în noi și ascultarea propriei intuiții sunt două concepte strâns asociate, care joacă roluri semnificative în procesul decizional, dezvoltarea personală și starea de bine generală. Pentru a avea încredere în intuiția ta, trebuie să ai încredere în tine. Dacă ai încredere în tine, poți folosi experiențele din trecut, care au fost înmagazinate în creierul tău, ca pe niște semnale”.

Intuiția

În completare: „Când te bazezi pe intuiție, începi să-ți dai seama că ai mai trăit unele lucruri pe care le simți acum și poți lua decizii mai bune. De exemplu, să spunem că ai început o nouă relație și observi niște lucruri care te îngrijorează. Intuiția îți spune că e ceva în neregulă fiindcă ai mai trecut prin ceva similar înainte. Creierul inconștient știe că există o problemă, chiar dacă mintea conștientă încearcă să găsească explicații raționale ale motivelor, pentru a le ignora. Intuiția este rezultatul faptului că mintea inconștientă ia decizii fără implicarea părții conștiente. Cercetările demonstrează că putem lua decizii chiar și atunci când nu ne gândim în mod conștient la ele. Creierul inconștient este o rețea de neuroni interconectați. Gândurile nu se manifestă însă permanent, întrucât mintea conștientă are o capacitate limitată”.

Atenție la semnale!

Aproape de concluzie: „Imaginează-ți cum ar fi dacă inconștientul ar aduce continuu la lumină toate amintirile pe care le ai; pur și simplu n-ai avea loc să te gândești la altceva. Însă amintirile sunt acolo și uneori ies la iveală sub forma unui presentiment, a unei senzații nedefinite - până în momentul acela revelator și dureros în care îți dai seama că știai răspunsul de la bun început. Când ai încredere în tine, sunt șanse mai mari să ai încredere în semnalele pe care ți le trimite intuiția. Și reciproca e adevărată, fiindcă atunci când îți asculți intuiția și obții rezultate pozitive, încrederea ta în tine crește. Încrederea în tine și încrederea în intuiția ta te pot ajuta să iei decizii potrivite persoanei care ești cu adevărat și care vrei să fii. Iar cu cât îți asculți mai mult intuiția, cu atât aceasta devine mai clară și mai sigură”.

„A avea încredere în intuiția ta este cu siguranță cel mai bun lucru pe care-l poți face pentru tine”, Nicole Vignola, neurocercetătoare

„Orice eșec este o ocazie de a învăța”, Nicole Vignola

