4 metode de a scăpa de anxietate

Să le luăm pe rând: „Prima metodă - raționalizarea - este cea mai bună explicație pentru evitarea responsabilității.”, remarca psihiatra Karen Horney, autoarea studiului științific „Personalitatea nevrotică a timpului nostru” (Editura Trei, 2025). Îi redăm cuvântul: „Aceasta constă în transformarea anxietății într-o frică rațională. Dacă se ignoră valoarea psihică a unei astfel de schimbări, am putea presupune că aceasta nu a schimbat prea multe. Mama excesiv de devotată este, de fapt, la fel de preocupată de copiii ei, indiferent dacă admite sau nu că simte anxietate sau dacă interpretează anxietatea sa ca pe o frică justificată. Dar se poate face de oricâte ori experimentul de a-i spune unei astfel de mame că reacția ei nu este frică rațională, ci anxietate, sugerând că aceasta este disproporționată față de pericolul existent și implică factori personali. Ca răspuns, ea va respinge această insinuare și își va pune toată energia în a demonstra că te înșeli întru totul.”

Iluzii

Nu este comportamentul acestei mame (luate ca exemplu) dictat în întregime de afecțiune și datorie? „Când întâlnim o astfel de apărare puternică a atitudinilor iraționale putem fi siguri că atitudinea apărată are funcții importante pentru individ. În loc să se simtă ca o pradă neajutorată a emoțiilor sale, o astfel de mamă simte că poate face ceva activ în legătură cu situația. În loc să recunoască o slăbiciune, ea poate fi mândră de standardele sale înalte. În loc să admită că elemente iraționale pătrund în atitudinea ei, ea se simte complet rațională și justificată. În loc să vadă și să accepte o provocare de a schimba ceva în interiorul ei, ea poate continua să mute responsabilitatea către lumea exterioară și astfel să evite să se confrunte cu propriile sale motivații. Desigur, ea va trebui să plătească prețul acestor avantaje de moment prin faptul că nu va putea niciodată să scape de îngrijorările ei. Mai ales copiii vor trebui să plătească acest preț. Dar ea nu realizează acest lucru și, în ultimă instanță, nu vrea să îl realizeze, pentru că, în sinea ei, se agață de iluzia că poate să nu schimbe nimic în interiorul ei și totuși să reușească să obțină toate beneficiile care ar rezulta dintr-o schimbare. Același principiu este valabil pentru toate tendințele de a crede că anxietatea este o frică rațională, indiferent care ar fi conținutul acesteia: frica de naștere, de boli, de erori în dietă, de catastrofe, de sărăcire.”

Excluderi din conștiință

Pe fir: „Al doilea mod de a scăpa de anxietate este de a nega existența acesteia. De fapt, în astfel de cazuri, persoana nu face nimic altceva în legătură cu anxietatea decât să o nege, adică să o excludă din conștiință. Tot ce se vede sunt semnele fizice care însoțesc frica sau anxietatea, cum ar fi tremuratul, transpirația, bătăile accelerate ale inimii, senzațiile de sufocare, nevoia frecventă de a urina, diareea, voma și, în sfera mentală, un sentiment de neliniște, de grabă sau de paralizie. Putem trăi toate aceste sentimente și senzații fizice când ne este frică și suntem conștienți de acest lucru; ele pot fi, de asemenea, expresia exclusivă a unei anxietăți existente și reprimate. În acest din urmă caz, tot ce știe individul despre starea sa sunt dovezile exterioare, cum ar fi faptul că trebuie să urineze frecvent în anumite condiții, că se simte rău în tren, că uneori are transpirații nocturne, întotdeauna fără o cauză fizică. Este, de asemenea, posibil să negăm conștient anxietatea, să încercăm conștient să o depășim. Acest lucru este asemănător cu ce se întâmplă la nivel normal când încercăm eliminarea fricii prin ignorarea ei temerară. Cel mai cunoscut exemplu la nivelul normal este soldatul care, sub impulsul de a înfrunta o frică, face fapte eroice.”

Supape de siguranță

Mai departe: „Al treilea mod de a găsi o eliberare din anxietate este amorțirea sa. Acest lucru poate fi făcut, conștient și efectiv, prin consumul de alcool sau droguri. Dar există multe alte moduri de a obține amorțirea, în care legătura nu e evidentă. Unul dintre ele este să te arunci în activități sociale din cauza fricii de a fi singur; situația nu se schimbă dacă această frică este recunoscută ca atare sau apare numai ca o vagă stânjeneală. Un alt mod de a media anxietatea prin amorțire este să o îneci în muncă, procedeu care poate fi identificat după caracterul compulsiv al muncii și după neliniștea care apare duminica și în zilele de sărbătoare. Același scop poate fi atins printr-o nevoie necontrolată de somn, deși în acest caz somnul nu aduce prea multă revigorare. În cele din urmă, activitățile sexuale pot servi ca supapă de siguranță prin care anxietatea poate fi eliberată. Este bine cunoscut faptul că masturbarea compulsivă poate fi provocată de anxietate, dar același lucru este valabil și pentru toate tipurile de relații sexuale. Persoanele pentru care activitățile sexuale servesc predominant ca mijloc de a alina anxietatea vor deveni extrem de neliniștite și iritabile dacă nu au ocazia de a obține satisfacție sexuală, fie și pentru o perioadă scurtă.”

Evitări

„Al patrulea mod de a scăpa de anxietate - amintea psihiatra Karen Horney - este cel mai radical și constă în evitarea tuturor situațiilor, gândurilor sau sentimentelor care ar putea stârni anxietatea. Acesta poate fi un proces conștient, așa cum se întâmplă când persoana care se teme de scufundări sau de alpinism evită să facă aceste lucruri. Mai precis, o persoană poate fi conștientă de existența anxietății și conștientă de faptul că o evită. Dar poate fi și vag sau deloc conștientă de faptul că suferă de anxietate și vag sau deloc conștientă de faptul că evită anumite activități. De exemplu, ar putea amâna acțiuni care, fără ca ea să știe, sunt legate de anxietate, cum ar fi luarea deciziilor, mersul la medic sau scrierea unei scrisori. Ar putea să «pretindă», adică să creadă subiectiv, că anumite activități la care se gândește - cum ar fi a participa la o discuție, a da ordine angajaților, a se despărți de o altă persoană - nu sunt importante sau că nu îi place să facă anumite lucruri și să le respingă pe această bază.”

