Mirodeniile din bucătărie, remedii pentru sănătate

Cumvaplace.ro ne spune cum putem folosi mirodeniile pentru a un strop de alinare sau chiar relaxarea mult dorită.

Busuiocul

Nu vă lipsește atunci când pregătiți sosul pesto și sperăm că v-ați îndulcit cu înghețata noastră de citrice, busuioc și lămâiță. Frunzele de busuioc, proaspete sau uscate, le puteți folosi însă și pentru un ceai foarte relaxant, la ceas de seară. Studiile spun, de asemenea, că infuzia de busuioc (adică apă fiartă turnată peste plantă și lăsată câteva minute, la infuzat) ajută la combaterea infecțiilor cu proprietățile sale antibacteriene și antifungice. Este, de asemenea, util pentru răceli și stări febrile și îmbunătățește memoria și concentrarea.

Cardamomul

Semințele acestui condiment sunt unele dintre cele mai scumpe din lume. Are o aromă puternică, înțepătoare, ușor dulceagă, ce aduce cu florile de eucalipt ori mentă. Dacă nu ați citit încă articolul care-i este dedicat, îl găsiți aici. Dacă însă alegeți să-l folosiți ca remediu naturist pentru a vă alina balonarea și crampele, puneți câteva semințe într-o cană și turnați apă fierbinte deasupra, lăsând câteva minute să se infuzeze. Iar dacă aveți o digestie lentă, tot infuzia cu cardamom vă vine în ajutor.

Scorțișoara

Pentru unii este una dintre aromele Crăciunului. Pentru alții este mirodenia care desăvârșește un desert cu mere sau delicioasele rulouri (cinnamon rolls). Scorțișoara poate fi un excelent însoțitor al mâncărurilor sărate, în cele indiene sau chili mexican, ori în sosurile de roșii. Spre surprinderea tuturor, gustul nu va fi dulceag, ci ușor iute. Este recomandat ca, mai ales la mâncare, scorțișoara să fie folosită baton întreg, nu praf. Și tot sub formă de baton, acest condiment delicios este util pentru probleme digestive (balonare și digestie slabă) și ajută la reglarea glicemiei.

Cuișoarele

Sunt mici, lemnoase și foarte, foarte aromate. Poate le-ați încercat în rețeta noastră de vin fiert sau de turtă dulce. Sau le ronțăiți pentru a vă împrospăta respirația. Ei bine, se pare că studiile spun că acest condiment alină durerile de dinți și poate fi folosit local ca anestezic. Alături de cardamom sau anason, ameliorează problemele digestive (gaze, balonare, crampe). Și vă mai spunem doar atât despre acești mici muguri țepoși: fac minuni atunci când vă doare în gât. I-am testat de multe ori. Nu trebuie decât să-i țineți în gură și după câteva minute să-i mestecați, încet.

Ghimbirul

Dacă nu știați până acum, aflați că adăugarea unui strop de ghimbir pudră în aluaturile de biscuiți le va frăgezi în mod neașteptat. Și nu mai spunem de aroma pe care biscuiții o vor căpăta. Sau îl puteți folosi într-o rețetă surprinzătoare de pui cu portocale sau în aceste marinade pentru pește sau porc. Ghimbirul este picant și poate aromatiza un ceai sau apa de băut. Sau puteți face o limonadă. Tot din remediile încercate de noi, ghimbirul este eficient în stările de rău atunci când călătoriți cu mașina. Fie doar îl adăugați în apa de băut, fie, dacă vă place gustul său picant, îl puteți felia și mânca ca atare, în stare proaspătă. Ameliorează tusea, stările febrile cauzate de răceli. Infuzate 20 de minute, feliile de ghimbir proaspăt ameliorează durerile în gât.

Oregano

Are un gust de neînlocuit, mai ales dacă sunteți mari iubitori ai aromelor Italiei. Un strop de oregano uscat va scoate din anonimat orice sos de roșii. Poate fi folosit cu succes și în preparate grecești, fiind, de altfel, un gust specific Mediteranei, dar și în cele mexicane. Sub formă de cataplasmă, poate fi folosit în dureri musculare și cele cauzate de artrită. Gargara cu ceai de oregano este folositoare pentru inflamații și infecții în gât. Puneți planta în apă fierbinte pentru un ceai simplu sau o puteți adăuga în apa de baie.

Salvia

Poate fi folosită cu succes în aromatizarea oricărui preparat cu carne. De altfel, bucătăria italiană, celebră pentru utilizarea salviei, ne-a dat Saltimboca alla Romana, poate cel mai cunoscut preparat care folosește această plantă aromatică. Noi am încercat rețeta aceasta. Dacă o folosiți sub formă de ceai, salvia este un remediu eficace în infecțiile respiratorii. Și tot sub formă de ceai, dar rece, salvia reduce inflamațiile gingivale. Savurat la ceas de seară, ceaiul de salvie este recunoscut pentru proprietățile sale liniștitoare.

Cimbrul

Nu știm cum ar fi iahnia sau ciorba de fasole sau de varză cu afumătură fără el. Cu gustul său inconfundabil ușor lemnos, acrișor și puțin iute, cimbrul este folosit pentru asezonarea cărnurilor și mai ales pentru fripturi, dar să nu uităm nici de murături. Sub formă de gargară, cimbrul calmează durerile în gât, tusea, răgușeala. Dacă îl folosiți sub formă de inhalații, adăugați și puțin oregano, se completează de minune.