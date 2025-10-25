Nicușor Dan, impresionat de cea mai mică inimă artificială complet implantabilă, proiect dezvoltat la Iași

„Cea mai mică inimă artificială complet implantabilă, cu aplicație atât pentru adulți, cât și pentru copii, este un proiect dezvoltat de un grup de cercetători și studenți ieșeni cu care am discutat ieri. Am fost impresionat de acest proiect cu potențial uriaş. Prototipul se află într-o fază avansată de testare în laborator, iar în următoarele 12 luni sunt planificate testele preclinice pe model animal”, a scris sâmbătă pe Facebook președintele României.

El susține că, dacă aceste etape vor fi finalizate cu succes, România va deveni prima țară din Europa de Est capabilă să dezvolte și să valideze o tehnologie proprie de circulație mecanică asistată complet implantabilă.

„Oportunitatea pe care o oferă aceste proiecte sunt soluțiile noi pentru pacienții cu insuficiență cardiacă avansată care se află pe listele de așteptare pentru transplant, dar și formarea unei noi generații de specialiști în inginerie biomedicală care pot adânci integrarea României în ecosistemul european de cercetare avansată. Am transmis echipei MAVIS Artificial Heart admirația și sprijinul meu deplin. Avem mare nevoie de studenți, cercetători și mentori ca ei”, a adăugat Nicușor Dan.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)