Nutriționist: Lista alimentelor care nu te îngrașă, chiar dacă mănânci mult

Expertul subliniază însă că acestea trebuie folosite ca instrument pentru „a da volum” preparatelor, nu ca dietă completă, conform El Economista.

Un lucru asupra căruia suntem cu toții de acord este că una dintre cele mai mari plăceri care există este mâncarea. Cu toate acestea, de multe ori alimentele care ne plac cel mai mult sunt de obicei cele care au cele mai multe calorii: cartofii prăjiți, pastele, înghețata, hamburgerii.

Există însă alimente cu un conținut caloric foarte scăzut, cu care se pot prepara rețete foarte gustoase.

Printre alimentele recomandate se numără, în primul rând, legumele. Salata verde, castraveții, țelina, dovleceii, roșiile, ciupercile, spanacul, rucola, conopida și ardeii. Acestea nu depășesc în niciun caz 30 kcal la 100 de grame. Asta reprezintă o cantitate considerabilă.

Pe de altă parte, fructele sunt, de asemenea, una dintre cele mai recomandate opțiuni dacă se dorește un deficit caloric.

Unele dintre ele, cum ar fi pepenele verde, căpșunile, pepenele galben, grapefruitul sau afinele, pot deveni una dintre opțiunile ideale. Niciunul dintre acestea nu depășește 60 kcal la 100 de grame.

În cazul lichidelor și al altor alimente similare, o cană de supă de legume de casă, băuturile fără zahăr, cafeaua simplă sau ceaiurile nu depășesc 10 kcal, iar unele dintre acestea nu conțin deloc calorii. De asemenea, gelatina fără zahăr, care poate fi găsită pe rafturile supermarketurilor, este o opțiune cu un indice caloric scăzut.

Deși sunt alimente cu un conținut caloric foarte scăzut și, în general, foarte sănătoase, expertul subliniază ideea ca alimentație să nu fie bazată pe acestea. Printre recomandările lui Espín se numără utilizarea acestor alimente pentru a „da volum preparatelor”.

În plus, „sunt perfecte ca gustare fără să te simți rău și te ajută să reduci anxietatea provocată de foame".

În cele din urmă, nutriționistul subliniază că „nu este o dietă, dar vă pot servi ca instrument pentru a nu renunța”.

(sursa: Mediafax)