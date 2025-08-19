O formă de pneumonie, provocată de bacterii transmise prin aerul condiționat, a omorât cinci oameni

x close
de Redacția Jurnalul    |    19 Aug 2025   •   12:15
Sursa foto: Shutterstock

O formă rară de pneumonie, provocată de bacterii transmise prin instalațiile de aer condiționat, a omorât cinci oameni în SUA. Este concluzia la care au ajuns oficialii americani. Alte 14 persoane sunt în spital.

Cinci persoane au murit în cartierul Harlem din New York, iar 14 sunt spitalizate după ce au avut boala legionarilor (legioneloza), au anunțat oficialii din domeniul sănătății, potrivit Le Figaro.

În total, 108 cazuri au fost confirmate în cartier, a menționat Departamentul de Sănătate al orașului New York, adăugând că bacteria care provoacă boala a fost descoperită în instalațiilor de aer condiționat.

Legioneloza este o infecție pulmonară gravă, cu o rată de mortalitate de 9%. Contaminarea se poate face prin apă sau prin aer.

(sursa: Mediafax)

