Pești mici, beneficii mari: ce să alegi între anșoa și sardine

Deși la prima vedere par aproape identice din punct de vedere nutrițional, există câteva diferențe importante care pot înclina balanța în favoarea uneia sau alteia, în funcție de nevoile tale.

Proteine: avantaj ușor pentru anșoa

Atât anșoa, cât și sardinele sunt surse excelente de proteine slabe, esențiale pentru refacerea țesuturilor, menținerea masei musculare și buna funcționare a organismului. Totuși, anșoa au un mic avantaj la acest capitol.

Sardine conservate în ulei: aproximativ 6,97 g proteine / 28 g

Anșoa conservate în ulei: aproximativ 8,19 g proteine / 28 g

Pentru un adult sănătos, necesarul zilnic de proteine este estimat la 1,2–1,6 g per kilogram de greutate corporală. De exemplu, o persoană de 70 kg are nevoie de cel puțin 84 g de proteine pe zi, iar o porție mică de anșoa poate acoperi deja circa 10% din acest necesar.

Grăsimi sănătoase: sardinele câștigă la cantitate, anșoa la calitate

Când vine vorba de grăsimi nesaturate, sardinele conduc detașat:

Sardine conservate în ulei: aproximativ 2,56 g grăsimi nesaturate / 28 g

Anșoa conservate în ulei: aproximativ 1,8 g grăsimi nesaturate / 28 g

Însă lucrurile se schimbă dacă ne uităm strict la acizii grași omega-3, considerați un adevărat aliat al sănătății. Aici, anșoa sunt net superioare:

Anșoa: aproximativ 594 mg omega-3 / 28 g

Sardine: aproximativ 278 mg omega-3 / 28 g

De ce sunt omega-3 atât de importanți?

Un aport adecvat de omega-3 este asociat cu beneficii majore pentru sănătate:

Sănătatea inimii

Omega-3 contribuie la scăderea nivelului de trigliceride din sânge, reducând riscul de boli cardiovasculare și accident vascular cerebral. Înlocuirea grăsimilor saturate cu grăsimi nesaturate este una dintre cele mai eficiente strategii pentru protejarea inimii.

Funcția cognitivă și sănătatea creierului

Studiile sugerează că un nivel scăzut de omega-3 poate fi asociat cu depresia, ADHD-ul, tulburările cognitive și chiar cu afecțiuni neurodegenerative. În unele cazuri, suplimentele sau alimentele bogate în omega-3 pot susține memoria și capacitatea de concentrare.

Sănătatea ochilor

Consumul regulat de pește gras este corelat cu un risc mai mic de degenerescență maculară legată de vârstă și poate ajuta la prevenirea sindromului de ochi uscat, deși sunt necesare în continuare studii suplimentare, scrie catine.ro.

Ce alegi, anșoa sau sardine?

Alege anșoa dacă vrei mai multe proteine și un aport ridicat de omega-3 într-o porție mică.

Alege sardine dacă urmărești un aport mai mare de grăsimi sănătoase, vitamine și minerale, de regulă cu mai puțin sodiu adăugat.

Ideal? Alternează-le în alimentație. Ambele sunt opțiuni excelente pentru o dietă echilibrată, prietenoasă cu inima, creierul și metabolismul