Cum știm dacă ne aflăm într-o relație narcisică

Ce se întâmplă cu cei care rămân în urma narcisicilor? Aceasta este întrebarea esențială de la care dr. Ramani Durvasula pornește în tratarea unuia dintre cele mai discutate subiecte ale momentului referitoare la relații, în lucrarea „N-ai greșit nimic. Cum să ne vindecăm rănile provocate de narcisici”. Cartea, publicată în România la Editura Trei, în colecția Psihologie practică, aduce o perspectivă cu totul nouă. Cea a victimelor acestor relații, cum arată realitatea lor mai ales după ieșirea dintr-o relație abuzivă și traumatizantă și care sunt soluțiile pentru a-și regăsi o identitate de sine.

Desconsiderare până la anihilare

Așadar, la drum, cu dr. Ramani Durvasula la comandă: „Cu toate că nu ne place narcisismul, ridicăm în slăvi oamenii cu acest stil de personalitate - ei pot fi chiar liderii și eroii noștri, artiștii și vedetele din jurul nostru. Dar concentrându-ne atenția pe motivele pentru care indivizii cu personalitate narcisică se comportă așa, pierdem din vedere ceea ce se întâmplă cu cei care se îndrăgostesc sau au copii cu un narcisic ori cu cei care sunt copiii, rudele, subalternii, colegii, foștii parteneri de viață, colegii de apartament, prietenii sau părinții unuia, oameni care, de foarte multe ori, nu au cum să înțeleagă cu ce se confruntă, pentru că trăiesc zi de zi într-o realitate falsă, conturată, întreținută și controlată de abuzator, în care propriile emoții, dorințe sau nevoi sunt desconsiderate până la anihilare. Din acest loc, golit de substanță și prezență, victimei îi este foarte greu să înlocuiască percepția dominată de încercări continue de a drege constant relația disfuncțională, de a se elibera de vinovăția întreținută de persoana narcisică și de a porni pe un drum propriu”.

Efecte ale abuzului

Această dificultate poate fi sesizată cel mai adesea în cea mai arzătoare întrebare a victimelor: „De ce?”. De ce persoanele îndrăgite se comportă sau s-au comportat în acest fel. Aflarea răspunsurilor nu va ușura și nu va vindeca niciodată suferința, avertizează dr. Ramani Durvasula. Pentru că, deseori, în spatele acestei întrebări se află credința că, dacă victima ar fi înțeles, ar fi putut să prevină sau să se schimbe, ar fi putut să modifice comportamentul abuzatorului. „De ce-ul inițial mai ascunde încă în el o fărâmă de nevoie de empatie din partea narcisicului, într-o relație în care persistă senzația că lucrurile sunt confuze, că am greșit ceva și că poate totul va fi mai bine dacă reușim să ne schimbăm, să facem mai mult, să fim altfel. Dar aceste trăiri sunt efecte ale abuzului narcisic”, apreciază Ramani Durvasula.

Măști empatice

În ceea ce privește empatia, cel mai frecvent aspect adus în discuție în contextul tulburării de personalitate narcisice, dr. Ramani Durvasula precizează că nu ar fi corect să spunem că narcisicilor le lipsește complet empatia, ci mai degrabă că empatia lor este „găunoasă și variabilă”. Acest concept, care se referă de fapt la ceea ce simțim și la capacitatea de conectare emoțională cu celălalt, în cazul indivizilor narcisici nu lipsește cu desăvârșire. Doar că este foarte important de reținut că pentru ei este un concept cognitiv, rațional, nicidecum emoțional. Sunt capabili să înțeleagă mecanismele empatiei și motivele pentru care o persoană se simte într-un anumit fel suficient de mult încât să o mimeze ca trăire și să se poată folosi de aceasta pentru a obține ceea ce își doresc. Când ajung la rezultatul scontat sau dacă decid că nu sunt interesați, comportamentul de a arăta empatie se estompează. Și este înlocuit cu un comportament de invalidare a trăirilor celuilalt.

Fraze care dau de gol un narcisic

„Prin urmare - a reluat dr. Ramani Durvasula -, un prim semn că o relație este condusă de un narcisic constă în identificarea celei mai importante tehnici de manipulare folosite de aceștia: gaslighting-ul. Prin care victimei fie i se invalidează emoțiile, fie i se spune cum ar trebui să se simtă, dintr-o nevoie a narcisicului de a-și acoperi neîncrederea în sine și fragilitatea emoțională dominând realitatea, relația, pe celălalt. Narcisicul crede puternic în realitatea lui și de aceea acționează cu foarte multă convingere, lăsând în exterior impresia de autenticitate. «Nu s-a întâmplat asta; nu am făcut/ spus niciodată asta», «De ce ești mereu atât de furios?», «Exagerezi, nu a fost chiar atât de grav», «Nu ai niciun drept/motive să (te) simți așa», «E doar în mintea ta», «Alți oameni suferă mult mai mult decât tine - încetează să te mai victimizezi» sunt cele mai frecvente fraze auzite de persoana aflată în relație cu un narcisic.”

Despre dr. Ramani Durvasula

Dr. Ramani Durvasula este psiholog clinician licențiat în California, profesor universitar și specialistă în efectele relaționale ale stilurilor narcisice de personalitate. A fost implicată în conducerea Asociației Americane de Psihologie și este autoare a mai multor cărți, printre care și „Don't You Know Who I Am: How to Stay Sane in the Era of Narcissism” și „Should I Stay or Should I Go: Surviving a Relationship With a Narcissist”.

