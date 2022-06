Rețeta pentru „nu te stresa”

„Eu stau lângă Parcul Circului. La un moment dat, acolo umbla un domn cu părul puțin mai grizonant, ca mine. Împingea un cărucior cu un bebeluș care zgândărea căruciorul și bărbatul spunea: „Ferdinand, fii calm!” X trece pe lângă el, se uită la domnul respectiv, și-i zice: „Dom’ne, dumneata cred că faci o confuzie. Bebelușul ăla nu vă înțelege!” Bărbatul răspunde: „Nu, nu! Ferdinand sunt eu!” Autosugestia contează foarte mult. Alt exemplu: dacă te claxonează un domn din spate, primul lucru pe care trebuie să-l faci e îi dai locul să se ducă unde vrea, și în rai, și în iad, și îi urezi succes. Lasă-l să se ducă unde vrea. În al doilea rând, e un lucru bun dacă poți ca toate aceste lucruri care se întâmplă zilnic să nu le pui la suflet. Nu trebuie să punem relele la suflet, nu duc la nimic bun”, a spus Vlad Ciurea la DC News.

Nu răspunde la vorbele urâte

Dar ce facem când ne confruntăm cu răutatea celorlalți oameni? Răspunde profesorul: „Cel mai grav lucru este, dacă cineva îți aruncă o vorbă urâtă, o injurie, să-ți pui mintea să răspunzi la așa ceva. Trebuie să zâmbești și mergi mai departe. Ca și în religia creștină, să încercăm să ne detașăm, să facem tot posibilul ca acest creier pe care ni l-a dat Dumnezeu, această bijuterie, să funcționeze. Nu poate funcționa, însă, sub furie, stres, scandal, claxoane. Nu poate de la natură”.

Fă lucrurile pas cu pas

O altă problemă cu care se confruntă oamenii din ziua de azi, mai ales tinerii, este suprasolicitarea creierului. „Din nefericire, populația foarte tânără vrea să facă foarte multe. Nu putem, iar creierul nu primește atâtea comenzi câte vrem noi să-i dăm”, a spus neurochirurgul. „Vrei să faci față și simți că nu mai poți? Atunci puțin repaus este minunat. Dintr-o dată, se liniștește creierul. Celulele nervoase sunt vascularizate, primesc oxigen și ceea ce le place cel mai mult, glucoză, și încep să se simtă bine”, a explicat Vlad Ciurea, arătând că pauza este, de fapt, un câștig de timp. „Lucrurile trebuie luate pas cu pas, nu toate odată. Nu trebuie să-i dai creierului două comenzi deodată, pentru că amândouă vor ieși prost. Este adevărat! Uitați-vă ce se întâmplă în circulație când cineva vrea să și conducă, să și dea mesaje pe telefon”, a spus medicul, care a încheiat cu binecunoscutul său motto: „Creierul e un organ foarte sensibil și trebuie să-i respectăm regula celor trei de opt. Opt ore de muncă, opt ore de somn, opt ore de activități de rutină zilnică”.

.

caseta

Mai puțină cafea, mai multă liniște

Profesorul Vlad Ciurea susține că, deși cafeaua e foarte bună pentru creier, nu consumă mai mult de două cești într-o zi, pentru că extrem de important să nu funcționăm sub furie sau sub stres. „În general, la ora 22.00 sunt în pat și citesc. Recomand ca lucrurile să înceapă de dimineață bine. Eu fac tot posibilul să mă trezesc la 5.30, pentru a avea timp să le fac pe toate. Să iau și micul-dejun. Și să nu mă stresez că am uitat câte ceva". Iată câteva recomandări pentru creier: „Trezirea să fie cât mai de dimineață. Ora de culcare ideală: 21.30. Seara, să rememorăm ce am făcut în ziua respectivă și să planificăm ce facem mâine. Primul lucru de făcut dimineața: de respirat aer curat în fața geamului deschis. Prima băutură - un pahar de apă la temperatura camerei. Apoi, ceva dulce: dar nu zahăr, ci fruct sau ciocolată. Urmează micul dejun, luat fără grabă, fără știri cu accidente, fără telefon, pentru că aceasta ne încarcă negativ. Recomand să ascultăm muzică. La prânz, nu foarte multă mâncare. Celula nervoasă vrea fructe și legume proaspete, dar nu din cele importate, și vitamina E (cel mai mare protector împotriva Alzheimer) - pe care o găsim în nuci, semințe, migdale, alune, piersici, pește slab.

De ce fac românii coadă la spitalele de afară

Profesorul Vlad Ciurea a abordat și problema pacienților români care preferă să se trateze în străinătate. „Știți cum este? Se face un fel de șir indian. Dacă primul caz este rezolvat bine, tot șirul vine în continuare. Este foarte important să avem și noi aparatură de ultimă generație, ca să o putem compara exact cu aparatura din spitalele din Turcia sau din vestul Europei care, într-adevăr, sunt la un nivel deosebit".

Suplimente alimentare vs mâncare sănătoasă

Neurochirurgul Vlad Ciurea recomandă o mâncare ținută cât mai puțin la congelator, fără aditivi, fără coloranți: „De fapt, cel mai bun supliment alimentar pentru organism este mâncarea cât mai naturală. Cea de la țară, dacă se poate, de la micii producători. O mâncare ținută cât mai puțin la congelator, fără aditivi, fără coloranți. Pentru că, pe lângă apă, odihnă și oxigen, și mâncarea este importantă pentru creierul nostru. Este bine de știut că mâncarea procesată vine uneori „la pachet” cu surprize neplăcute pentru organism, celebrele E-uri. Unele sunt teribil de periculoase”. În ceea ce privește apa, medicul neurochirurg susține că cea alcalină este mai sănătoasă pentru organism. „Creierul are un avantaj pe care noi nu îl luăm în considerare. Trebuie să îi dăm apă, el înghite foarte multă apă, de aceea eu pledez să se bea 2 litri de apă pe zi. Eu pledez pentru apă alcalină care să schimbe PH-ul, ceai verde și orice alt ceai, în general. Și cafea, dar nu în exces și dimineața”.