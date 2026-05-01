Revoluție în medicina implanturilor osoase cu ajutorul curcumei și ghimbirului

Cercetătorii au descoperit că extractele acestor plante pot îmbunătăți semnificativ integrarea implanturilor osoase, deschizând noi perspective pentru tratamentele ortopedice.

Descoperirea: cum ajută curcuma și ghimbirul implanturile osoase

Potrivit unei cercetări realizate la Universitatea de Stat din Washington (SUA) și publicate în Journal of the American Ceramic Society, extractele din curcuma și ghimbir au fost testate atât în laborator, cât și pe animale.

Rezultatele sunt promițătoare:

forța de fixare a implantului în os s-a dublat în doar 6 săptămâni

peste 92% dintre bacteriile de pe suprafața implantului au fost eliminate

numărul celulelor canceroase din jurul implantului a fost redus de până la 11 ori

Cercetătorii spun că aceste substanțe naturale pot contribui la:

o mai bună integrare a protezelor

reducerea infecțiilor post-operatorii

creșterea duratei de viață a implanturilor



„Acest progres combină ce e mai bun din natură cu tehnologia medicală modernă”, a explicat coordonatoarea studiului, dr. Susmita Bose.

De ce este importantă această descoperire

Implanturile osoase – cum sunt cele de șold sau genunchi – sunt frecvent utilizate, însă uneori pot apărea probleme:

slaba fixare în os

infecții bacteriene greu de tratat

necesitatea unor intervenții chirurgicale suplimentare



Noua metodă ar putea reduce aceste riscuri și ar îmbunătăți recuperarea pacienților.

Totuși, specialiștii atrag atenția că este nevoie de studii clinice pe oameni pentru a confirma eficiența rezultatelor.

Beneficiile curcumei și ghimbirului pentru sănătate

Deși sunt cunoscute mai ales ca ingrediente culinare, curcuma și ghimbirul sunt folosite de secole pentru proprietățile lor medicinale.

Curcuma:

efect antiinflamator puternic

proprietăți antioxidante

ajută la reducerea durerilor articulare

susține digestia



Ghimbirul:

reduce greața și balonarea

stimulează digestia

are efect antiinflamator

ajută în răceli, datorită proprietăților expectorante și antibacteriene



Descoperirea arată că soluțiile pentru probleme medicale complexe pot veni uneori din cele mai simple surse. Curcuma și ghimbirul ar putea deveni aliați importanți în medicina regenerativă, însă până la aplicarea lor pe scară largă mai este nevoie de cercetări suplimentare.

Până atunci, rămân două dintre cele mai valoroase ingrediente naturale pentru sănătatea generală, scrie 20minutos.es