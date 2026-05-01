Revoluție în medicina implanturilor osoase cu ajutorul curcumei și ghimbirului

Cercetătorii au descoperit că extractele acestor plante pot îmbunătăți semnificativ integrarea implanturilor osoase, deschizând noi perspective pentru tratamentele ortopedice.
Descoperirea: cum ajută curcuma și ghimbirul implanturile osoase
Potrivit unei cercetări realizate la Universitatea de Stat din Washington (SUA) și publicate în Journal of the American Ceramic Society, extractele din curcuma și ghimbir au fost testate atât în laborator, cât și pe animale.
Rezultatele sunt promițătoare:
- forța de fixare a implantului în os s-a dublat în doar 6 săptămâni
- peste 92% dintre bacteriile de pe suprafața implantului au fost eliminate
- numărul celulelor canceroase din jurul implantului a fost redus de până la 11 ori
Cercetătorii spun că aceste substanțe naturale pot contribui la:
- o mai bună integrare a protezelor
- reducerea infecțiilor post-operatorii
- creșterea duratei de viață a implanturilor
„Acest progres combină ce e mai bun din natură cu tehnologia medicală modernă”, a explicat coordonatoarea studiului, dr. Susmita Bose.
De ce este importantă această descoperire
Implanturile osoase – cum sunt cele de șold sau genunchi – sunt frecvent utilizate, însă uneori pot apărea probleme:
- slaba fixare în os
- infecții bacteriene greu de tratat
- necesitatea unor intervenții chirurgicale suplimentare
Noua metodă ar putea reduce aceste riscuri și ar îmbunătăți recuperarea pacienților.
Totuși, specialiștii atrag atenția că este nevoie de studii clinice pe oameni pentru a confirma eficiența rezultatelor.
Beneficiile curcumei și ghimbirului pentru sănătate
Deși sunt cunoscute mai ales ca ingrediente culinare, curcuma și ghimbirul sunt folosite de secole pentru proprietățile lor medicinale.
Curcuma:
- efect antiinflamator puternic
- proprietăți antioxidante
- ajută la reducerea durerilor articulare
- susține digestia
Ghimbirul:
- reduce greața și balonarea
- stimulează digestia
- are efect antiinflamator
- ajută în răceli, datorită proprietăților expectorante și antibacteriene
Descoperirea arată că soluțiile pentru probleme medicale complexe pot veni uneori din cele mai simple surse. Curcuma și ghimbirul ar putea deveni aliați importanți în medicina regenerativă, însă până la aplicarea lor pe scară largă mai este nevoie de cercetări suplimentare.
Până atunci, rămân două dintre cele mai valoroase ingrediente naturale pentru sănătatea generală, scrie 20minutos.es