Medic vs Google. ”Bătălia” pare câștigată de internet

Sunt argumente prin care ”Doctorul Google” a câștigat teren în fața medicilor. Dar oare e abordarea corectă? Să vedem pledoaria doctorului Vasi Rădulescu în favoarea consultării cadrelor medicale.

”Eram de gardă. Vine o doamnă, o invit pe pat, îmi spune că nu vrea să stea pe pat ci în picioare, că așa se simte mai bine. Mă privește într-un mod ciudat. O întreb ce o supără. «Eu cam știu ce am, am citit multe pe internet, vreau doar să-mi confirmați că e așa. Pentru asta am venit practic». Eu eram un fel de second opinion, după Google. Mi-a venit să îi recomand un search engine mai înțelept, gen Wolfram Alpha (n.r. motor de căutare bazat pe modele matematice și algoritmi), dar m-am abținut, că părea în stare să-mi arunce și câteva palme. Bineînțeles că nu avea ce-i spusese internetul, dar nu conta oricum. Încrederea în mine era zero”, povestește medicul Rădulescu.

Anti creme minune și suplimente naturale

”Încă se tratează monturile la picioare cu foi de varză, creme minune, terapii de rezonanță sau orteze chinuitoare. Degeaba se tot străduiește chirurgul Marius Uscatu să convingă lumea că monturile se repară prin intervenție locală și cam atât. Apoi, se promovează neutilizarea vaccinurilor, se atrage atenția asupra legăturilor cu autismul fără niciun fundament, se ridică în slăvi preparatele naturale perfecte pentru tratarea urgențelor medicochirurgicale, mai nou se spune că mamografia e inutilă și oricum cancerul de sân se vindecă de la sine. Se spune că medicii sunt niște nemernici, niște tirani care vor să facă doar rău și să se îmbogățească”, completează doctorul.

Medicul Rădulescu susține că suplimentele naturale nu au niciun efect asupra sănătății, ci doar asupra buzunarului: îl umple pe cel al vânzătorilor și îl golește pe cel al pacientului. ”Se aruncă bani mulți pe suplimente naturale procurate de prin magazine naturiste sau supermarketuri, iar ele nu au niciun efect. Produsele promit memorie mai bună, ficat ca nou, inimă puternică, oase sănătoase. Numai minciuni. Cei care apelează la așa ceva șuntează practic medicul, care ar putea obiectiva carențe clare și ar putea indica el corecții țintite, nu după ureche sau aspirând la efecte miraculoase care nu au cum să apară”.

Spune că nu există alimente care să detoxifieze

Pe ideea că lumea vrea sănătate obținută cât mai ușor, ideal nu prin medic, Vasi Rădulescu ia în colimator și curele de detoxifiere: ”Detox-urile sunt la mare modă. De ce mai aveți rinichi, plămâni, ficat sau piele? Serios, dacă credeți că nu ele se ocupă de detoxifiere, atunci donați-le! Niciun aliment nu scoate toxinele din corp. Dacă există într-adevăr insuficiențe cu unul dintre aceste organe, doar medicul va putea să restabilească echilibrul”.

După trecerea în revistă a acestor observații, doctorul explică și motivele pentru care oamenii acționează în acest mod. ”Lumea vrea sănătate și e dispusă să recurgă la alte metode, pentru că în jurul medicinei planează multă ură. Oamenii fug de spitale pentru că peste tot gravitează ideea șpăgii, pentru că anumite firme și-au bătut joc de toate viețile, pentru că peste tot plutește suspiciunea, pentru că presa abia în ceasul al doisprezecelea a început să vorbească și despre binele din medicină, pentru că persoane dubioase promovează metode dubioase de tratament improvizat la domiciliu”.

Cale corectă: medic + credință și armonia proprie

În plus, e cert și faptul că populația se culcă pe o ureche când e vorba de sănătate. ”Nu realizăm că e cel mai de preț lucru. Băgăm de seamă când o pierdem și devenim disperați. Am vrea să o peticim cu un supliment, cu o informație de pe internet, cu o cură detox, ideal să nu ajungem la medic, pentru că acolo lucrurile deja se complică. Trăim vremuri ciudate, în care ni se cere performanță. Suntem prinși în mari cercuri vicioase, muncim mult pentru sume mici, devenim depresivi și anxioși, pierdem bucuriile vieții. Apelăm iarăși la tot felul de șiretlicuri, poate-poate ne întărim să putem continua. Nu putem sparge cercurile vicioase și, chiar când avem cert nevoie de ajutor medical, tragem de timp până în ultima clipă”.

În pledoaria sa pentru o relație corectă doctor-pacient, medicul spune: ”Ne înstrăinăm unii de alții și e păcat. Noi ne dorim să apelați cu încredere și deschidere la serviciile și cunoștințele noastre, nu la internet, personulități care n-au nicio treabă cu vindecarea, nu la preparate dubioase, nu la proceduri absconse, nu la aparate ineficiente. Mintea medicului e cea mai eficientă. Doar medicul vă poate vindeca, coroborând aici acțiunile voastre, credința, armonia proprie și alte câteva conduite simple. Avem sute de ani de cercetare în spate, cu milioane de nopți nedormite, cu invenții incredibile, cu descoperiri fabuloase care au eradicat boli cumplite, au mărit speranța de viață, au adus beneficii uriașe în foarte multe alte domenii”.

Aveți nevoie de noi, mai mult decât vă imaginați. De cercetători, de medici dedicați, de toate industriile conexe care ajung la rezultate spectaculoase lucrând împreună. Țineți-ne aproape și feriți-vă de alte căi care nu vă fac niciun bine, ba chiar vă pot face o grămadă de rău

Întrebați-ne când nu știți ceva. Veniți la noi să vă vaccinăm copiii pentru a nu pune în pericol viețile lor și pe ale altora, prin decizii stupide. Veniți la noi să discutăm despre screeningul în cancerul de sân. Veniți la camera de gardă când aveți urgențe. Apelați cu cea mai mare încredere la medici.