6 obiceiuri alimentare care îi ajută pe părinți să aibă copii sănătoși și fericiți

1. Renunță la farfuria goală

Când îți forțezi copiii să mănânce tot din farfurie, îi înveți să ignore semnalele corporale care le spun că sunt sătui. Persoanele care mănâncă normal, lasă adesea mâncare în farfurie pentru că ascultă semnalul. Cei care mănâncă compulsiv nu se opresc până când cutia cu fursecuri este goală sau se simt prea plini. Nu mai aud semnalul care le spune „destul”.

Un studiu arată că băieții ai căror părinți au insistat să termine tot din farfurie au cerut porții mai mari atunci când au mâncat departe de casă. Cercetătorii au descoperit că învățarea copiilor să ignore propriile semnale de sațietate și să termine ce este în farfurie are de fapt efectul invers, întrucât nu învață să-și controleze propriile obiceiuri alimentare.

2. Modelează porții sănătoase

Aflați cât trebuie să mănânce copilul dumneavoastră pentru a crește sănătos. Mărimea porției este vitală. Întrebați-vă medicul pediatru sau un dietetician și asigurați-vă că includeți alimente sănătoase din fiecare grupă alimentară. Chiar și preșcolarii pot învăța să distingă între o proteină, un carbohidrat sau o grăsime. Dacă copilului nu-i place spanacul sau peștele, găsiți un alt aliment comparabil.

Luați-vă copiii la cumpărături și rugați-i să vă ajute să alegeți alimente sănătoase. Pe măsură ce cresc, arătați-le cum să citească etichetele alimentelor. Transformați jocul în învățarea modului de a împărți porții sănătoase. Poți să-i înveți pe copiii mai mari despre aditivi și cum să-i eviți pe cei nesănătoși.

3. Nu folosi desertul sau dulciurile ca recompensă ori pedeapsă

Anumite sărbători sau evenimente speciale sunt adesea asociate cu mâncarea. Ce ar fi o zi de naștere fără tort sau Halloween fără dulciuri? Cu toții reacționăm la laude dar când recompensele pentru realizări vin sub formă de gustări sau deserturi bogate în calorii, copiii tăi pot crește ca adulți care continuă să sărbătorească o treabă bine făcută consumând cantități nesănătoase de calorii.

Cercetătorii din Olanda au urmărit peste 3.600 de copii și au descoperit ceva interesant despre utilizarea alimentelor ca recompense: Părinții care și-au recompensat copiii de 4 ani cu dulciuri au ajuns să aibă copii de 9 ani care erau mâncători emoționali și mai pretențioși deoarece dulciurile au devenit, în mintea copiilor, mult mai valoroase decât alimentele sănătoase.

4. Recunoaște că stresul declanșează pofte

Majoritatea mâncătorilor compulsivi folosesc mâncarea ca tranchilizant pentru a trata sentimentele de nefericire. Cercetătorii de la Stanford știu că poftele apar în creierul nostru atunci când stresul vieții perturbă echilibrul dintre substanțele chimice din creier, dopamină și serotonină. Serotonina este neurotransmițătorul calmant. Când mâncăm alimente delicioase, nivelul nostru de serotonină crește.

Prin urmare, observați când copiii se simt stresați și învățați-i cum să gestioneze nefericirea sau anxietatea fără mâncare. Încurajați-i să împărtășească ce le cauzează stresul. Ascultați cu atenție și ajutați-i să rezolve emoțiile negative.

5. Nu folosi porecle jenante

Dacă al tău copil este plinuț, abține-te să îl jignești sau să-l faci de râs în legătură cu aspectul său fizic. În schimb, caută modalități de a-i construi stima de sine. Poate că excelează în alte domenii, cum ar fi muzica sau dansul.

Un studiu a descoperit că mai mult de jumătate dintre adolescente au fost tachinate din cauza greutății lor de către membrii familiei. Fetele care au experimentat acest tip de tachinare din partea familiilor lor au fost mai nemulțumite față de propriul corp și au fost mai predispuse să dezvolte obiceiuri alimentare nesănătoase.

6. Fi un model de urmat sănătos

Filosofia „fă ce spun eu, nu ce fac eu” oferă un exemplu foarte distructiv pentru copii. Ești un model bun pentru ei când vine vorba de nutriție, alegeri alimentare, gustări și cumpărături?

Ești un consumator compulsiv de alimente? Intri constant în diete la modă, ascunzi dulciuri și trișezi? Îți urăști corpul? Ce te aud copiii tăi spunând despre tine când te uiți în oglindă?

Dacă nu-ți place propriul corp, îi antrenezi să creadă că felul în care arăți este mai important decât cine ești. Când folosești aceste șase sugestii ca ghid, investești în viitorul copiilor tăi, permițându-le să crească ca adulți sănătoși și fericiți, fără tulburări de alimentație, notează yourtango.com.