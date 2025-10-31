Ce este disocierea? Mecanismul liniștit al minții adolescentului care adesea trece neobservat

Dar dacă se detașează de situație? Pentru unii adolescenți, acesta poate fi un semn de disociere, o deconectare temporară de gânduri, sentimente, corp sau împrejurimi. Este modul în care creierul se protejează de stresul sau emoțiile copleșitoare.

Disocierea este adesea legată de traume - experiențe care sunt profund stresante sau care pun viața în pericol.

Întrucât disocierea este liniștită și invizibilă, aceasta trece adesea neobservată. Un adolescent retras sau „spațial” atrage mai puțină atenție decât unul care este anxios sau se comportă indecent. Înțelegerea greșită a acestui răspuns poate duce la frustrare și relații tensionate.

În două studii recente, adolescenții care se disociază au fost intervievați, precum și părinții și medicii lor pentru a se înțelege mai bine cum se simt atunci când se întâmplă - și ce ar putea ajuta.

Ce este disocierea?

Disocierea este comutatorul de siguranță al creierului. Când emoțiile sau amintirile sunt prea intense, creierul creează distanță, ca și cum ai ieși mental din cameră.

Este obișnuit să se experimenteze forme ușoare de disociere, cum ar fi izolarea în timpul unei întâlniri plictisitoare. Dar pentru adolescenții care au experimentat traume, aceasta poate fi simțită mai intensă și mai perturbatoare.

Mulți oameni subestimează cât de frecventă este trauma în rândul tinerilor.

La nivel mondial, aproape trei din patru adolescenți au experimentat cel puțin un eveniment traumatic, cum ar fi violența, accidente grave sau moartea unei persoane dragi. În țările occidentale, acest procent poate fi mai apropiat de unu din doi.

Conținutul tulburător este, de asemenea, transmis direct pe dispozitivele adolescenților. Videoclipurile violente, hărțuirea cibernetică sau abuzul online bazat pe ură pot declanșa sentimente copleșitoare.

Atunci când sentimentele devin prea puternice pentru a fi gestionate, disocierea oferă o ușurare imediată. Dar utilizarea excesivă a disocierii pentru a face față poate perturba învățarea, relațiile și viața de zi cu zi.

Sondajele sugerează că această formă clinică de disociere afectează 7-11% dintre elevii de liceu, fiind la fel de frecventă ca tulburările de anxietate.

Cu toate acestea, disocierea la tineri încă nu este bine înțeleasă nici măcar de către profesioniști.

Scopul studiului

Pentru a înțelege mai bine disocierea, echipa e cercetare a vorbit cu adolescenți care se disociază despre cum se simte experiența, ce o declanșează și ce ajută.

Șapte adolescenți care au suferit traume semnificative și primeau îngrijiri la un serviciu de sănătate mintală din Australia de Vest și-au împărtășit experiențele. Având în vedere că disocierea poate afecta memoria și conștientizarea, a fost intervievat și părintele și medicul primar al fiecărui adolescent.

Deși studiul a implicat un număr mic de adolescenți, reflecțiile lor au oferit o perspectivă puternică asupra experienței trăite a disocierii în adolescență.

Ce spun adolescenții

Adolescenții au descris disocierea ca fiind sentimentul de deconectare de corpul lor sau ca și cum realitatea ar fi devenit neclară.

Lisa (17 ani) a spus: „Puteam să mă uit în oglindă și să nu simt că eram eu. Știam că eram eu, dar nu simțeam că eram eu.”

Verity (14 ani) a explicat: „Sunt izolată și nu observ ce se întâmplă în jurul meu. Oamenii ar putea să mă strige pe nume sau să-mi facă cu mâna și eu nu observ.”

Părinții au spus că adolescenții lor pot deveni uneori complet insensibili – incapabili să se miște sau să vorbească – sau pot avea izbucniri emoționale pe care ulterior nu și le-ar putea aminti.

Disocierea a fost cel mai probabilă atunci când adolescenții au simțit emoții puternice declanșate de amintiri de traume, conflicte sau respingere din partea colegilor.

Ce ajută

Mulți adolescenți au spus că cel mai util lucru este să știe că o persoană de încredere se află în apropiere. Adesea nu doreau sfaturi sau întrebări – doar asigurarea că cineva va rămâne aproape.

Lisa a spus: „Îmi place să am companie pentru că nu mă descurc singură. Este util să am pe cineva care să aștepte cu mine până se termină.”

Uneori își doreau ajutor mai activ.

Amy (16 ani) a spus că tehnicile de calmare pot ajuta: „dacă altcineva este acolo și îmi spune ce să fac. Nu pot face asta singură când sunt așa.”

Alții au spus că retragerea în spații liniștite i-a ajutat.

Dar când nu s-au simțit capabili să ceară sprijin, unii adolescenți au apelat la strategii mai puțin utile, cum ar fi dispariția în lumi fantastice timp de ore întregi.

Cercetările sugerează că, pentru a reduce probabilitatea acestui lucru, este important ca adolescenții să știe că cineva este lângă ei.

Ce pot face părinții

Hărțuirea, respingerea sau eșecul pot fi toate catastrofale pentru o minte în curs de dezvoltare. Adolescenții pot experimenta, de asemenea, traume despre care adulții nu știu.

Dacă un adolescent pare distant sau lipsit de reacții, rămâneți curios, nu frustrat. Întrebați-vă ce s-ar putea întâmpla sub suprafață.

Studiul a fost realizat de Bronwyn Milkins, cercetător postdoctoral în trauma și disocierea tinerilor la Institutul de Cercetare a Copiilor din Australia și Helen Milroy, profesor și director la Centrul pentru Sănătate Medicală și Dentară Aborigenă (CAMDH) de la Universitatea din Australia de Vest.

Când se întâmplă disocierea, rămâneți calm și prezent fizic. Oferiți-vă să-i ajutați cu activități cum sunt plimbările, respirație lentă sau activități senzoriale, cum ar fi ținerea unei băuturi calde în mână.

Dacă disocierea se întâmplă frecvent sau sever, luați în considerare contactarea unui profesionist în sănătate mintală sau a unui medic de familie pentru sprijin.

De ce este important

Disocierea nu este un comportament rău - este un răspuns la traume și stres, și poate fi un semn că adolescentul este copleșit. Când adulții recunosc acest lucru pot răspunde cu empatie în loc de frustrare.

Oferirea de opțiuni (de exemplu, o pauză scurtă sau alegerea locului unde stau în clasă) îi poate împuternici să aibă un anumit control asupra mediului lor. Spațiile calme, prietenoase senzorial, pot, de asemenea, ajuta copiii să se simtă în siguranță și pregătiți să învețe.

Recunoașterea disocierii și reacționarea cu răbdare și compasiune îl poate ajuta pe adolescent și vă poate consolida relația în acest proces, potrivit independent.uk.