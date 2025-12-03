Smartphone-ul fură copilăria: telefoanele date prea devreme cresc riscul de depresie și obezitate!

Copiii care primesc smartphone înainte de 12 ani prezintă riscuri crescute de obezitate și depresie – concluziile celui mai amplu studiu american

Un studiu amplu realizat în SUA arată că vârsta la care copiii primesc primul smartphone poate influența semnificativ sănătatea lor mentală și fizică. Cei care dețin un telefon înainte de 12 ani sunt mai expuși depresiei, obezității și lipsei de somn.

Copiii care primesc propriul smartphone înainte de a împlini 12 ani sunt mai predispuși la o serie de probleme de sănătate, potrivit unei cercetări publicate de revista Pediatrics.

Analiza arată că, la vârsta de 12 ani, copiii posesori de smartphone prezintă un risc cu 30% mai mare de depresie, un risc cu 60% mai mare de somn insuficient și o probabilitate cu 40% mai mare de a deveni obezi, comparativ cu cei care nu aveau încă un telefon.

Studiul a fost realizat de specialiști de la Children’s Hospital Philadelphia, University of California, Berkeley, și Columbia University, folosind date de la peste 10.500 de copii monitorizați în cadrul Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD) Study, cea mai amplă cercetare longitudinală despre dezvoltarea creierului la copii din Statele Unite.

Majoritatea copiilor au smartphone până la 12 ani

Potrivit autorului principal, dr. Ran Barzilay, psihiatru la Children’s Hospital of Philadelphia, peste 60% dintre copiii incluși în studiu aveau deja un smartphone la vârsta de 12 ani. Vârsta medie la care și-au primit telefonul a fost de 11 ani.

Studiul a analizat date colectate între 2018 și 2021, concentrându-se pe efectele deținerii unui smartphone în perioada 12-13 ani.

„Nu există o vârstă magică la care se recomandă achiziția unui smartphone, dar rezultatele noastre sugerează că, în medie, până la vârsta de 12 ani, deținerea unui telefon este asociată cu efecte negative asupra sănătății”, explică dr. Barzilay pentru People.

El subliniază că decizia trebuie adaptată fiecărei familii, însă recomandă monitorizarea atentă a efectelor:

„Primește copilul suficient somn? Are timp pentru sport și activități în aer liber?”

De ce a fost necesară această cercetare?

Dr. Barzilay declară că numeroși experți recomandă amânarea achiziției unui smartphone, dar până acum existau puține date științifice solide care să susțină această poziție.

„În medicină, deciziile trebuie să fie bazate pe dovezi. Studiul nostru oferă informații esențiale pentru părinți și factori de decizie în era digitală”, afirmă cercetătorul.

Conform datelor Pew Research Center, 95% dintre adolescenții americani de 13-17 ani aveau un smartphone în 2024. Mai mult, aproape o treime dintre copiii de 8-10 ani și peste jumătate dintre cei de 11-12 ani sunt deja posesori de telefon.

Chiar și în rândul copiilor foarte mici, tendința este în creștere: 12% dintre copiii de 5-7 ani și 8% dintre cei sub 5 ani au un smartphone.

Un semnal de alarmă ridicat și de experții în psihologie socială

Rezultatele vin în aceeași direcție cu avertismentele psihologului social Jonathan Haidt, autorul bestsellerului The Anxious Generation. Acesta susține că smartphone-ul a declanșat o criză globală de sănătate mentală în rândul tinerilor.