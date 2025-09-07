Cele mai importante 6 vaccinuri recomandate persoanelor peste 60 de ani. Sfaturile medicilor pentru un sezon rece în siguranță

„Un program de vaccinare proactiv este esențial pentru prevenirea bolilor grave la vârstnici”, explică dr. Chris Vercammen, medic internist specializat în geriatrie și îngrijiri paliative, director medical la Remo Health.

1. Vaccinul antigripal – „numărul unu” pentru seniori

Atât dr. Vercammen, cât și dr. Grant Fowler, șeful secției de medicină de familie la Burnett School of Medicine (TCU), afirmă că vaccinul antigripal este esențial pentru cei peste 60 de ani.

„Anul trecut, rata de vaccinare a scăzut sub nivelul de dinaintea pandemiei și, din păcate, aproximativ 27.000 de persoane au murit, majoritatea peste 65 de ani”, avertizează dr. Fowler.

Recomandarea este ca vaccinarea să se facă anual, de preferat până la sfârșitul lunii octombrie. Pentru cei trecuți de 65 de ani, medicii indică variantele cu doză mare sau cele adjuvantate, care oferă un răspuns imun mai puternic.

2. Vaccinul anti-COVID

Deși pandemia a trecut de apogeu, virusul încă circulă. „COVID poate fi mai mortal decât gripa la vârstnici, de aceea recomand să rămână la zi cu vaccinările”, spune dr. Vercammen.

CDC recomandă, după 65 de ani, două doze de vaccin actualizat, administrate la șase luni distanță, mai ales pentru cei cu factori de risc, pentru Parade.

3. Vaccinul TDAP – o doză la 10 ani

Protejează împotriva tetanosului, difteriei și tusei convulsive. „Am observat o ușoară creștere a cazurilor de pertussis în ultimii ani. Acest vaccin îi protejează nu doar pe vârstnici, ci și pe nepoții lor, în special copiii sub trei luni”, precizează dr. Fowler.

4. Vaccinul împotriva RSV

Virusul sincițial respirator (RSV) poate provoca infecții severe la vârstnici. Vaccinul este recomandat celor peste 75 de ani sau de la 50 de ani în sus în prezența unor boli cronice (BPOC, astm, afecțiuni cardiace, diabet complicat, obezitate severă, boli renale sau hepatice). „În anumite cazuri, poate fi luat în calcul începând cu vârsta de 60 de ani”, adaugă dr. Vercammen.

5. Vaccinurile pneumococice

Recomandate după 65 de ani, aceste vaccinuri oferă protecție împotriva pneumoniei, meningitei și infecțiilor sanguine cauzate de bacteria Streptococcus pneumoniae.

6. Vaccinul împotriva zonei zoster (Shingrix)

Zona zoster poate provoca dureri puternice și complicații grave. Vaccinul Shingrix, indicat de la 50 de ani, se administrează în două doze și are o eficiență ridicată. „Dacă ați făcut deja cele două doze, sunteți protejați. Dacă nu, discutați cu medicul”, recomandă dr. Vercammen.

Alte recomandări de sănătate pentru cei peste 60 de ani

Medicii atrag atenția că vaccinurile trebuie completate de obiceiuri sănătoase:

spălarea frecventă și corectă a mâinilor;

evitarea atingerii feței și a aglomerațiilor în perioadele de epidemie;

purtarea măștii în spațiile aglomerate;

efectuarea anuală a controalelor medicale de rutină;

exerciții fizice regulate (mers pe jos, antrenamente cu greutăți pentru prevenirea căzăturilor);

consum moderat de alcool (maxim un pahar pe zi);

controale regulate de auz și vedere, utile și în prevenirea demenței și a accidentelor prin cădere;

alimentație echilibrată și somn de calitate.

„Nicio vaccinare sau măsură nu garantează 100% protecția, dar șansele de a rămâne sănătos cresc semnificativ atunci când ascultăm de știință și de medici”, subliniază specialiștii.