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Jurnalul.ro Viaţă sănătoasă Secretul tinereții biologice: Dieta „verde” care rescrie comportamentul genelor noastre

Secretul tinereții biologice: Dieta „verde” care rescrie comportamentul genelor noastre

de Redacția Jurnalul    |    29 Iun 2026   •   18:30
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Secretul tinereții biologice: Dieta „verde” care rescrie comportamentul genelor noastre
Cum poate dieta mediteraneeană verde să activeze ADN-ul longevității

Cercetătorii dintr-o echipă internațională au descoperit că dieta mediteraneeană verde poate să îmbunătățească activitatea genelor asociate cu sănătatea inimii, prevenirea diabetului și îmbătrânirea sănătoasă, a anunțat Universitatea Ben-Gurion din Negev (Israel) într-un comunicat de presă publicat marți, informează Xinhua.

Noul studiu, publicat în revista Clinical Nutrition, a analizat modul în care o variantă a dietei mediteraneene, bogată în alimente de origine vegetală, afectează organismul la nivel molecular.

Acest tip de dietă pune accentul pe alimente precum ceaiul verde, nucile și un shake zilnic preparat din planta acvatică Mankai, limitând în același timp consumul de carne roșie și carne procesată.

Cercetătorii au constatat că persoanele care au urmat dieta mediteraneeană verde prezentau niveluri mai ridicate de folați, o vitamină implicată în procesele biologice care ajută la reglarea expresiei genelor.

Aceste schimbări au fost asociate cu un control mai bun al glicemiei, o inflamație mai redusă și o scădere a grăsimii din ficat și din jurul organelor interne.

Studiul a arătat, de asemenea, că persoanele cu anumiți factori de risc genetici pentru boli cardiace pot beneficia și mai mult de pe urma acestei diete, înregistrând scoruri îmbunătățite ale riscului cardiac în comparație cu persoanele care nu au urmat dieta.

Autorii studiului au declarat că rezultatele cercetării susțin ideea că alegerile alimentare pot juca un rol important în sănătatea pe termen lung și în prevenirea bolilor.

AGERPRES

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Subiecte în articol: secret tinerete dieta verde gene
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