Sindromul metabolic - mănunchiul de maladii fatale 

O patologie metabolică nu se dezvoltă peste noapte. „Primul pas este excesul de greutate, care este urmat de obezitate, de rezistența la insulină și, în final, de diabet. Insulina este hormonul responsabil pentru scăderea nivelului de zahăr din sânge. Ea se leagă de glucoză (zahărul conținut în carbohidraţi) şi o transportă la receptorii de insulină, care se află mai ales în ficat, în mușchi și oriunde este nevoie de energie, ajutând celulele să o folosească. Cu cât continuăm să mâncăm mai mult și să introducem mai multe zaharuri în organism, cu atât pancreasul produce mai multă insulină, deoarece receptorii, vlăguiţi de efort, vor înceta să mai răspundă, adică vor deveni insulinorezistenţi. Astfel, insulina nu își va mai putea îndeplini rolul, iar nivelul zahărului din sânge va crește. Rezistența la insulină este însă o afecțiune reversibilă: cu o nutriție adecvată se poate reveni la o stare normală.”, apreciază Dr. David Della Morte Canosci, autorul volumului Lupta contra timpului. Algoritmul longevității… (Editura Trei, 2025).

Boli în cascadă

„În schimb, dacă se continuă cu o dietă incorectă – a continuat Dr. David Della Morte Canosci -, ne îndreptăm spre dezvoltarea diabetului, care este considerată totuși o afecțiune cronică ireversibilă, chiar dacă în prezent, datorită unor noi studii, s-a demonstrat că poate fi reversibilă, cu condiția urmării unei abordări dietetice adecvate. În astfel de situaţii pot apărea mai multe probleme: obezitatea și diabetul afectează pereții vaselor de sânge, creând acumulări de lipide (ateroscleroză). Ateroscleroza provoacă hipertensiune arterială, deoarece inima trebuie să pompeze sângele mai puternic. Hipertensiunea duce la boli cardiovasculare, iar toate acestea generează sindromul metabolic, un ansamblu de boli care include cinci patologii diferite: obezitate, diabet, hipertensiune arterială, hipertrigliceridemie şi hipercolesterolemie. Doar trei dintre acestea sunt suficiente pentru a se considera că s-a declanşat sindromul metabolic, o afecțiune care crește semnificativ riscul de infarct miocardic sau de accident vascular cerebral.”

Senzor cutanat (salvator)

În completare: „Sindromul metabolic afectează mai des femeile aflate în faza de postmenopauză, în timp ce în timpul perioadei fertile, femeile sunt mai protejate, comparativ cu bărbații, datorită producției de estrogen. Importanţa menţinerii homeostaziei glucozei pentru păstrarea stării de sănătate este acum atât de bine cunoscută, încât în Statele Unite ale Americii monitorizarea constantă a glicemiei este din ce în ce mai răspândită printr-un senzor cutanat, aplicat nu numai diabeticilor, ci şi persoanelor sănătoase care au antecedente familiale de diabet zaharat sau de sindrom metabolic. Senzorul permite monitorizarea vârfurilor glicemice și corectarea dietei în scop preventiv.”

Sindromul metabolic este un cumul de afecțiuni care crește semnificativ riscul de infarct miocardic sau de accident vascular cerebral.” - Dr. David Della Morte Canosci

Sindromul metabolic afectează mai des femeile aflate în faza de postmenopauză, în timp ce în timpul perioadei fertile, femeile sunt mai protejate, comparativ cu bărbații, datorită producției de estrogen. - Dr. David Della Morte Canosci

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