Legătura dintre somn și intestin. Cum influențează microbiomul calitatea somnului

Specialiștii susțin că legătura dintre somn și intestin este mult mai puternică decât se credea, influențând calitatea odihnei, starea de spirit și echilibrul general al organismului.

Când microbiomul este echilibrat, corpul reușește să mențină un somn regulat. În schimb, dezechilibrele din intestin, numite disbioze, sunt asociate cu insomnie, somn fragmentat și dificultăți în reglarea ritmului circadian, scrie Science Alert.

Cum comunică microbiomul cu creierul

Intestinul comunică permanent cu creierul prin axa intestin-creier, un sistem complex ce folosește nervi, hormoni și semnale imune. Nervul vag, principalul „cablu de date” dintre cele două, ajută la trecerea organismului în stări de calm, necesare somnului profund. Atunci când activitatea vagală este ridicată, tranziția către odihnă este mai lină.

Microbii intestinali produc substanțe esențiale pentru reglarea somnului — printre care serotonina, melatonina și GABA. Serotonina din intestin contribuie la stabilirea ciclului somn-veghe, iar melatonina produsă în tractul digestiv susține inducerea somnului. GABA, un neurotransmițător calmant, reduce activitatea sistemului nervos, facilitând relaxarea.

Un alt factor critic este inflamația, adesea generată de disbioză, alimentație dezechilibrată sau permeabilitate intestinală crescută. Inflamația perturbă zonele din creier responsabile cu somnul și crește nivelul de cortizol, hormonul stresului, ceea ce face ca adormirea să fie mai dificilă.

Stresul, somnul deficitar și dezechilibrele intestinale formează un cerc vicios: stresul afectează microbiomul, microbiomul influențează odihna, iar lipsa somnului crește stresul.

Experții recomandă intervenții simple pentru îmbunătățirea somnului: alimente fermentate, consum redus de zahăr și produse ultraprocesate, mese regulate și hidratare adecvată.

(sursa: Mediafax)