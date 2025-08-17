Somnul de proastă calitate crește riscul de osteoartrită

Cercetarea, publicată luni în jurnalul științific Nature, a urmărit participanții pe o perioadă medie de peste 12 ani și a arătat că persoanele cu un somn considerat „prost” au avut un risc cu 23% mai mare să dezvolte osteoartrită, comparativ cu cele cu un somn sănătos. Riscul a fost și mai ridicat pentru osteoartrita mâinilor, cu o creștere de 29%.

În plus, cercetătorii au identificat un profil metabolic specific legat de somnul deficitar, iar persoanele cu această caracteristică au prezentat un risc crescut cu 14% de a dezvolta boala.

Această legătură sugerează că metabolismul organismului joacă un rol important în modul în care somnul influențează sănătatea articulațiilor.

Studiul subliniază importanța unei igiene corecte a somnului în prevenirea osteoartritei, o afecțiune cu impact major asupra calității vieții și costurilor medicale la nivel global.

