Somnul prost poate declanșa 172 de boli

Cercetătorii britanici au analizat datele a peste 88.000 de persoane și au descoperit riscuri semnificative pentru sănătate.

Experții subliniază că cercetarea este de natură observațională, ceea ce înseamnă că nu dovedește că tulburările de somn cauzează direct bolile. Cu toate acestea, corelația este atât de puternică încât rezultatele nu pot fi ignorate, scrie Huffpost.

Potrivit psihologului clinic Daniella Marchetti, datele arată că incidența bolilor crește odată cu deteriorarea somnului. Nu poate fi considerată o simplă coincidență.

Cercetătorii britanici au analizat datele din baza UK Biobank. Au studiat starea de sănătate a zeci de mii de persoane. Persoanele cu obiceiuri de somn neregulate, adică cu tulburări de somn, sunt expuse unui risc semnificativ mai mare de îmbolnăvire.

Conform cercetării, bolile afectate acoperă aproape toate sistemele din corpul uman. Somnul deficitar poate fi asociat cu 172 de boli diferite, printre care tulburări metabolice, probleme cardiovasculare, afecțiuni neurologice și chiar boli respiratorii.

Experții spun că este deosebit de îngrijorător faptul că riscul de afecțiuni grave crește considerabil. Diabetul de tip 2, bolile de inimă, accidentul vascular cerebral, anumite boli hepatice și renale și unele tulburări neurodegenerative pot fi consecințe ale somnului deficitar.

Problema este agravată de faptul că somnul de proastă calitate a devenit aproape obișnuit. Stresul constant, lumina albastră a smartphone-urilor și ecranelor, utilizarea rețelelor sociale până târziu în noapte, munca în ture și agitația constantă contribuie la perturbarea ceasului biologic.

Potrivit expertului în somn Dr. Martin L. Hopp, trăim într-o lume care nu se oprește niciodată. Somnul a fost considerat mult timp o odihnă pasivă, când de fapt este un proces biologic extrem de activ și vital.

Cercetătorii au studiat modelul de somn perturbat. Include ore de culcare și de trezire neregulate, treziri frecvente în timpul nopții și somn fragmentat. Toate acestea perturbă ceasul intern al organismului, afectând echilibrul hormonal, funcția insulinei, sistemul imunitar și sistemul nervos.

Potrivit specialistului în somn Sarathi Bhattacharyya, persoanele cu apnee în somn au un risc crescut dovedit de hipertensiune arterială, boli de inimă și accident vascular cerebral.

Privarea cronică de somn și ritmurile neregulate de somn afectează și creierul. Pe termen lung, acestea pot fi asociate cu depresie, anxietate, pierderi de memorie și chiar boli precum Alzheimer sau demența. În timpul somnului profund, creierul „curăță" substanțele nocive care pot avea consecințe grave dacă se acumulează în timp.

Potrivit experților, situația nu este fără speranță. Simplul fapt de a încerca să dormi regulat, de a te culca și de a te trezi aproximativ la aceeași oră în fiecare zi și de a reduce influențele stimulante înainte de culcare poate îmbunătăți considerabil sănătatea.

Dacă problemele de somn devin persistente, cercetările arată că una dintre cele mai eficiente soluții pentru tratarea insomniei este terapia cognitiv-comportamentală, care ajută la restabilirea unei relații sănătoase cu somnul.

(sursa: Mediafax)