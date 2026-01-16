6 alimente „sănătoase” din supermarket care te păcălesc: zahăr ascuns și etichete înșelătoare

Milioane de români au pus sănătatea pe primul loc în rezoluțiile pentru 2026, dar marketingul agresiv din supermarketuri transformă cumpărăturile într-un adevărat câmp minat, potrivit Yahoo Life. Etichetele cu „natural”, „low-fat” sau „wholegrain” promit minuni, dar multe produse ascund zaharuri adăugate, grăsimi saturate și aditivi periculoși. Nutritionistul Rob Hobson dezvăluie cele mai mari înșelătorii și semnalele de alarmă de pe ambalaje, ca să nu mai cazi în capcana alimentelor sănătoase înșelătoare.

1. Cerealele pentru mic dejun: bombă de zahăr sub masca fibrelor

Cerealele sunt promovate ca start sănătos al zilei, dar multe conțin mai mult zahăr decât nutrienți. „Mulți producători folosesc termeni ca 'wholegrain' sau 'fortified' pentru a crea iluzia unei mese nutritive, dar realitatea e alta: zaharuri în exces și fibre puține”, explică Hobson, autorul cărții Unprocess Your Life.

Exemple: Kellogg's Frosties sau Crunchy Nut au 11 grame de zahăr la 30 grame porție. Sfat: Alege variante cu fibre ridicate și zahăr minim, combinate cu lactate și fructe proaspete pentru energie stabilă.

2. Iaurturile aromatizate: deserturi deghizate în sănătate

Schimbul prăjiturilor cu un iaurt cu fructe pare o victorie, dar low-fat înseamnă adesea zahăr compensator. „Grăsimile eliminate lasă loc pentru siropuri dulci sau piureuri de fructe îndulcite, anulând beneficiile calciului”, avertizează expertul.

Soluție: Iaurt grecesc natural + fructe proaspete, nuci și miere – gustos și nutritiv.

3. Alternativele vegetale la carne: sărate și pline de aditivi

Boom-ul produselor fără carne promite protecție pentru sănătate, mediu și animale, dar multe burgeri și cârnați vegetali sunt săraci în proteine și bogați în sare. „Sunt OK ocazional, dar nu zilnic – optează pentru fasole, linte sau tofu integrale”, recomandă Hobson.

4. Barele proteice: bomboane proteice de la raft

„Protein” sună perfect pentru pasionații de sală, dar multe bare sunt ciocolată cu proteină. Caută minim 15 grame proteină și zaharuri minime – tratează-le ca pe dulciuri, nu gustări zilnice.

5. Smoothie-urile de fructe: porții uriașe de zahăr lichid

Sună sănătos, dar cele din piure concentrat (500 ml) înseamnă zaharuri libere dăunătoare dinților și siluetei. Alege smoothie cu fructe reale, limtează la 150 ml lângă omletă.

6. Mezelurile „slabe” de la deli: risc cancer ignorat

Procesate și pline de nitrați, sunt clasificate carcinogen de OMS (risc +18% colorectal la 50g/zi). „Evită zilnic – alternează cu ouă, pește conservat sau pui la cuptor”, sfătuiește Hobson.

Red flags pe etichete: semnale de ultra-procesat

Zahărul în primele 3 ingrediente (glucose syrup, maltodextrin etc.)

„Low-fat” (înlocuit cu zahăr/amidon)

Sodiu >1,5g/100g

Îndulcitori artificiali, uleiuri palmier/hidrogenate

Porții minuscule care maschează caloriile

Cuvinte goale: „natural”, „fit”, „clean”

Alege conștient și transformă coșul în aliat sănătății!