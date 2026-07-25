Ai mâinile reci chiar și vara? Ce afecțiuni pot ascunde

Pentru multe persoane, acesta este un fenomen obișnuit și nu reprezintă un motiv de îngrijorare. Totuși, atunci când mâinile sunt reci aproape permanent sau apar și alte simptome, ele pot semnala o afecțiune care merită investigată.

Medicii spun că temperatura mâinilor este influențată în primul rând de circulația sângelui și de modul în care organismul își reglează căldura. În anumite situații, corpul prioritizează alimentarea cu sânge a organelor vitale, iar vasele de sânge de la nivelul mâinilor și picioarelor se contractă, ceea ce face ca extremitățile să devină reci.

De ce ai mereu mâinile reci

Există numeroase explicații, de la unele complet normale până la probleme medicale care necesită tratament.

1. Circulația periferică este mai lentă

Cea mai frecventă cauză este circulația redusă la nivelul extremităților. Când vasele de sânge se contractă, mai puțin sânge ajunge în mâini, iar acestea se răcesc.

Acest lucru poate apărea:

când stai într-un mediu rece;

după perioade lungi de sedentarism;

dacă ai tensiunea arterială mai mică.

În multe cazuri, mâinile se încălzesc rapid după mișcare sau după ce intri într-un spațiu încălzit.

2. Sindromul Raynaud

Una dintre cele mai cunoscute cauze medicale este fenomenul Raynaud, o afecțiune în care vasele mici de sânge reacționează exagerat la frig sau stres.

În timpul unui episod, degetele pot:

deveni foarte albe;

apoi albăstrui;

ulterior se înroșesc pe măsură ce circulația revine.

Crizele pot fi însoțite de amorțeală, furnicături sau durere.

Fenomenul Raynaud apare mai ales la femei și debutează frecvent înainte de vârsta de 30 de ani.

3. Anemia

Persoanele cu deficit de fier sau alte forme de anemie pot avea mâinile și picioarele reci deoarece organismul nu transportă suficient oxigen către țesuturi.

Alte simptome pot include:

oboseală permanentă;

paloare;

amețeli;

lipsă de energie;

dificultăți de concentrare.

Un simplu set de analize de sânge poate confirma diagnosticul.

4. Hipotiroidismul

Când glanda tiroidă produce prea puțini hormoni, metabolismul încetinește.

Printre simptome se numără:

senzația permanentă de frig;

mâini și picioare reci;

creștere în greutate;

constipație;

piele uscată;

oboseală accentuată.

Hipotiroidismul este o cauză frecventă și poate fi diagnosticat prin analize hormonale.

5. Diabetul

Diabetul poate afecta nervii și vasele de sânge, în special dacă glicemia este crescută mult timp.

Pe lângă mâinile reci, pot apărea:

furnicături;

amorțeală;

senzație de arsură;

sensibilitate redusă la atingere.

6. Stresul și anxietatea

Poate părea surprinzător, dar emoțiile influențează și ele temperatura mâinilor.

În situații de stres, organismul eliberează adrenalină, iar vasele de sânge din extremități se contractă pentru a direcționa sângele către organele importante.

De aceea, multe persoane observă că au mâinile reci înaintea unui examen, a unei prezentări sau în perioade tensionate.

7. Fumatul

Nicotina produce constricția vaselor de sânge și reduce circulația periferică.

La fumătorii cronici, acest efect poate deveni permanent și poate favoriza apariția bolilor cardiovasculare.

Cine are mai des mâinile reci

Există câteva categorii de persoane care se confruntă mai frecvent cu această problemă:

femeile;

persoanele foarte slabe;

cei cu tensiune arterială mică;

persoanele sedentare;

fumătorii;

cei care lucrează mult timp în încăperi cu aer condiționat.

Când ar trebui să mergi la medic

Mâinile reci nu reprezintă întotdeauna o urgență, însă este recomandat să consulți un medic dacă:

senzația persistă indiferent de temperatura din jur;

apare doar la o singură mână;

ai dureri importante;

degetele își schimbă culoarea frecvent;

apar răni care se vindecă greu;

ai amorțeală persistentă;

observi și alte simptome precum oboseală severă, scădere în greutate sau palpitații.

Medicul poate recomanda analize de sânge, investigații pentru circulație sau evaluarea funcției tiroidei.

Cum îți poți încălzi mâinile

Dacă nu există o cauză medicală gravă, câteva măsuri simple pot ajuta:

fă mișcare regulat;

evită fumatul;

hidratează-te suficient;

poartă mănuși când este frig;

limitează consumul excesiv de cafeină dacă observi că îți accentuează simptomele;

încearcă exerciții de relaxare dacă problema apare în perioade de stres.

În cele mai multe cazuri, mâinile reci sunt rezultatul unei circulații periferice mai reduse și nu reprezintă un motiv de îngrijorare. Totuși, atunci când fenomenul este persistent, se agravează sau este însoțit de alte simptome, poate semnala afecțiuni precum anemia, hipotiroidismul, fenomenul Raynaud sau diabetul. Un consult medical și câteva analize simple pot stabili cauza exactă și, dacă este nevoie, tratamentul potrivit.

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