A început iadul alergiilor! Ignori strănutul? Regretul vine rapid

A început sezonul alergiilor în România! De ce riști sănătatea dacă ignori strănutul și nasul înfundat?
Primăvara a sosit cu polenul în aer, iar milioane de români strănută deja nestăpânit. Știai că 25% din populația globului suferă de alergii, iar în SUA, din 67 de milioane de cazuri, 80% sunt declanșate de polen? Rinita alergică, ochi lăcrimoși sau chiar crize de astm se agravează acum – nu le ignora!
Polenul atacă din februarie: Ce alergeni să eviți
Copacii precum mesteacănul, ulmul, artarul, frasinul, plopul, salcia, dudul și nucul polenizează masiv din februarie, cu peak în martie-aprilie. Polenul de iarbă și sporii de mucegai completează atacul. Vântul îl poartă direct în nas, ochi sau plămâni, iar sistemul imunitar tău îl confundă cu un inamic, eliberând histamină – vinovatul pentru haos.
Alergiile de primăvară seamănă cu o răceală, dar persistă săptămâni întregi. Ignorarea lor agravează astmul, somnul și concentrarea – mai ales la copii, unde apare gestul clasic de frecat nasul în sus.
Simptomele care îți strică primăvara: Verifică acum!
Nas înfundat și secreții apoase
Strănut în salve repetate
Mâncărime la nas și gât
Ochi roșii, iritați, lăcrimoși
Tuse mai rău dimineața/noaptea
Dificultăți de respirație (cazuri severe)
Oboseală, iritabilitate, lipsă de concentrare
Tratament rapid: 3 pași esențiali pentru alinare
Evită alergenii: Stai în casă în zilele cu polen ridicat, folosește aer condiționat cu filtru HEPA, spală-te pe păr zilnic.
Medicamente eficiente:
Antihistaminice (tablete/spray-uri) – reduc strănutul și mâncărimea.
Spray-uri cu corticosteroizi – cele mai bune pentru rinita alergică.
Decongestionante (scurt termen), cromolyn sau antagoniști leucotriene.
Corticosteroizi orali/injectabili doar în cazuri grave.
Imunoterapia: „Vaccin” anti-alergie prin injecții sau tablete sublinguale – reduce simptomele pe termen lung.
Mergi la alergolog URGENT dacă: simptomele durează peste 7-10 zile, tratamentele nu funcționează sau apar șuierat în piept/respirație grea.
Mediafax