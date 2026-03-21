A început iadul alergiilor! Ignori strănutul? Regretul vine rapid

x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Viaţă sănătoasă Starea de sanatate

de Redacția Jurnalul    |    21 Mar 2026   •   19:00
Rinita alergică, ochi lăcrimoși sau chiar crize de astm se agravează acum – nu le ignora!

Simptome alergii primăvară: rinita alergică, conjunctivită, astm de la polen arbori (mesteacăn, plop). Cauzele, diferența de răceală, tratamente (antihistaminice, spray corticosteroizi, imunoterapie). Sfaturi prevenire România 2026 pentru rinita alergică și polen.

A început sezonul alergiilor în România! De ce riști sănătatea dacă ignori strănutul și nasul înfundat?

Primăvara a sosit cu polenul în aer, iar milioane de români strănută deja nestăpânit. Știai că 25% din populația globului suferă de alergii, iar în SUA, din 67 de milioane de cazuri, 80% sunt declanșate de polen? Rinita alergică, ochi lăcrimoși sau chiar crize de astm se agravează acum – nu le ignora!

Polenul atacă din februarie: Ce alergeni să eviți

Copacii precum mesteacănul, ulmul, artarul, frasinul, plopul, salcia, dudul și nucul polenizează masiv din februarie, cu peak în martie-aprilie. Polenul de iarbă și sporii de mucegai completează atacul. Vântul îl poartă direct în nas, ochi sau plămâni, iar sistemul imunitar tău îl confundă cu un inamic, eliberând histamină – vinovatul pentru haos.

Alergiile de primăvară seamănă cu o răceală, dar persistă săptămâni întregi. Ignorarea lor agravează astmul, somnul și concentrarea – mai ales la copii, unde apare gestul clasic de frecat nasul în sus.

Simptomele care îți strică primăvara: Verifică acum!

  • Nas înfundat și secreții apoase

  • Strănut în salve repetate

  • Mâncărime la nas și gât

  • Ochi roșii, iritați, lăcrimoși

  • Tuse mai rău dimineața/noaptea

  • Dificultăți de respirație (cazuri severe)

  • Oboseală, iritabilitate, lipsă de concentrare

Tratament rapid: 3 pași esențiali pentru alinare

  1. Evită alergenii: Stai în casă în zilele cu polen ridicat, folosește aer condiționat cu filtru HEPA, spală-te pe păr zilnic.

  2. Medicamente eficiente:

    • Antihistaminice (tablete/spray-uri) – reduc strănutul și mâncărimea.

    • Spray-uri cu corticosteroizi – cele mai bune pentru rinita alergică.

    • Decongestionante (scurt termen), cromolyn sau antagoniști leucotriene.

    • Corticosteroizi orali/injectabili doar în cazuri grave.

  3. Imunoterapia: „Vaccin” anti-alergie prin injecții sau tablete sublinguale – reduce simptomele pe termen lung.

Mergi la alergolog URGENT dacă: simptomele durează peste 7-10 zile, tratamentele nu funcționează sau apar șuierat în piept/respirație grea.

Mediafax

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: alergii de primavara polen stranut primavara rinita alergica
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri