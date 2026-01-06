Atenție la injecțiile de slăbit! Tratamentele contrafăcute pot ucide

Un sondaj arată că 10% dintre britanicii cu vârste între 25 și 49 de ani ar cumpăra astfel de produse ilegale la prețuri mici, numărul celor interesați crescând cu peste un milion în ultimul an.

Dr. Zubir Ahmed, medic și politician britanic, trage un semnal de alarmă: produsele contrafăcute sunt adesea contaminate, dozate greșit sau conțin substanțe nedezvăluite, ducând la internări în terapie intensivă.

„Dacă sună prea frumos ca să fie adevărat, probabil că este prea mult și că ar putea pune viața în pericol. Acești vânzători falși de injecții pentru slăbit nu sunt afaceri legale. Sunt oportunități și infractori care adesea nici măcar nici ei nu știu ce vând și nu le pasă de riscuri dacă te îmbolnăvești grav. Produsele contrafăcute pentru slăbit riscă să fie contaminate, dozate incorect sau să conțină ingrediente puternice care nu sunt enumerate pe ambalaj. Am văzut nenumărate exemple de persoane care suferă de probleme cardiace (...) și glicemie periculos de scăzută. Unii au ajuns să aibă nevoie de tratament în spital intensiv”, a declarat doctorul Zubir Ahmed, pentru mirror.co.uk.

Riscuri majore și popularitate excesivă

Piața neagră explodedază

Oamenii evită consultațiile medicale și rețetele deoarece sunt scumpe și aleg, în schimb, variante ieftine dar periculoase.

Efecte nocive pe termen lung

Tratamentele contrafăcute pot avea efectelee dorite pe termen scurt, respectiv reducerea rapidă a greutății corporale, însă complcațiile pe termen lung pot fi exrem de grave.

Creștere alarmantă a doritorilor

Interesul oamenilor pentru astfel de medicamente false a explodat în ultima perioadă, alimentat de promisiuni nerealiste.

Specialiștii recomandă doar tratamentele omologate, supravegheate medical, și îndeamnă la evitarea surselor dubioase, notează spynews.ro.